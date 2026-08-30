Mulder bestätigt: Aouchiche verlängert auf Schalke bis 2030

SID 30.08.2026 • 12:46 Uhr Der Franzose kam im Winter und hatte maßgeblichen Anteil am Schalker Aufstieg.

Flügelspieler Adil Aouchiche hat seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 bis 2030 verlängert. Das bestätigte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04, wenige Stunden vor dem Saisonauftakt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg im Sport1-Doppelpass. Eine offizielle Verkündung der Königsblauen stand zunächst noch aus.

„Er war das letzte Halbjahr sehr wichtig für unsere Mannschaft. Ist verlängert, ja“, sagte Mulder über den 24 Jahre alten gebürtigen Franzosen, der im Winter vom AFC Sunderland gekommen war und mit acht Scorerpunkten maßgeblichen Anteil am Schalker Aufstieg hatte. Im März hatte Aouchiche sein Länderspieldebüt für Algerien gegeben.