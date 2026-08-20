FC Bayern: Bewegende Davies-Worte wegen Musiala

SID 20.08.2026 • 12:06 Uhr Der Fall Jamal Musiala beschäftigt den FC Bayern. Jetzt spricht auch Alphonso Davies.

Bayern Münchens Star Alphonso Davies hat seinem erkrankten Teamkollegen Jamal Musiala die volle Unterstützung des Teams versprochen.

„Diese zwei Zwischenfälle haben mir das Herz gebrochen. Die Ärzte machen alles, um ihm in dieser Situation zu helfen. Das Beste, was wir als Mannschaft machen können, ist, ihm positive Energie zu geben, damit er seinen Kopf freihalten kann, um sich da durchzukämpfen“, sagte Davies am Donnerstag in München.

Man werde Musiala „supporten“, versprach der Kanadier weiter: „Nicht nur den Spieler, sondern auch den Menschen. Wir müssen ihn als Freund unterstützen, wie einen Bruder. Aber ich kenne Jamal und weiß, dass er stärker zurückkommen wird.“

Zweiter Musiala-Zusammenbruch

Musiala (23) war bei der Supercup-Generalprobe des FC Bayern in Heidenheim am Dienstag zum zweiten Mal in nur vier Tagen auf dem Platz zusammengebrochen. Der Nationalspieler sprach nach dem erneuten Drama von „temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen, die auf eine neurologische Dysfunktion“ zurückzuführen seien. Ihm gehe es gut, er wolle den Fans „auch die Sorgen nehmen. Es besteht kein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko.“