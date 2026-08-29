Muskuläre Probleme! Linienrichter muss bei Bundesliga-Spiel angeschlagen raus

Julius Schamburg 29.08.2026 • 16:40 Uhr Beim Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt kommt es zu einer circa fünfminütigen Unterbrechung. Linienrichter René Rohde hat muskuläre Probleme.

So etwas sieht man selten: Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt musste für einige Minuten unterbrochen werden, weil Linienrichter René Rohde die Partie nicht fortsetzen konnte.

In der 29. Minute unterbrach Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie. Über sein Headset hatte er mitgeteilt bekommen, dass Rohde an der Seitenlinie offenbar muskuläre Probleme hat.

Linienrichter Rohde humpelt in die Katakomben

Dankert erkundigte sich kurz bei seinem Kollegen, der unmittelbar danach samt seiner Fahne humpelnd in den Katakomben verschwand.

Auch Eintracht-Trainer Adi Hütter erkundigte sich nach dem Linienrichter. Dankert zeigte an, dass es sich bei Rohde um Probleme mit dem linken Oberschenkel handelt.