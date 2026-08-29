Muskuläre Probleme! Linienrichter muss bei Bundesliga-Spiel angeschlagen raus

So etwas sieht man selten: Das Bundesliga-Spiel zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt (LIVETICKER) musste für einige Minuten unterbrochen werden, weil Linienrichter René Rohde die Partie nicht fortsetzen konnte.
Linienrichter muss angeschlagen raus
In der 29. Minute unterbrach Schiedsrichter Bastian Dankert die Partie. Über sein Headset hatte er mitgeteilt bekommen, dass Rohde an der Seitenlinie offenbar muskuläre Probleme hat.
Linienrichter Rohde humpelt in die Katakomben
Dankert erkundigte sich kurz bei seinem Kollegen, der unmittelbar danach samt seiner Fahne humpelnd in den Katakomben verschwand.
Auch Eintracht-Trainer Adi Hütter erkundigte sich nach dem Linienrichter. Dankert zeigte an, dass es sich bei Rohde um Probleme mit dem linken Oberschenkel handelt.
Für ihn übernahm der vierte Offizielle Konrad Oldhafer. Weil dieser neu verkabelt werden musste, war die Partie für etwa fünf Minuten unterbrochen. Die Spieler nutzten die Unterbrechung für eine kleine Trinkpause.
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