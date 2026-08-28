Muslic will noch "jahrelang" Trainer auf Schalke bleiben

SID 28.08.2026 • 09:38 Uhr Der Aufstiegstrainer bekennt sich klar zu den Königsblauen. Für ihn hat die gemeinsame Geschichte gerade erst begonnen.

Aufstiegstrainer Miron Muslic sieht seine Mission beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 noch lange nicht abgeschlossen.

„Ich bin sehr klar, was meine Zukunft betrifft, da habe ich eine gesunde und realistische Selbsteinschätzung. Ich bin sehr glücklich auf Schalke und hoffe, jahrelang zu bleiben“, sagte der 43-Jährige vor dem Saisonauftakt beim FC Augsburg am Sonntag (17.30 Uhr) im SID-Interview.

Muslics Sohn ist schon großer Schalke-Fan

Auch seinem Sohn und größten Fan Hamza zuliebe. „Ich habe heute erst ein Foto bekommen, da hat er noch den Hut vom Schalke-Tach auf. Hamza ist bald bereit für die Nordkurve, so wie es aussieht“, scherzte Muslic über den Neunjährigen, der mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern weiter im 800 km entfernten Oberösterreich lebt.

„Ja“, irgendwann werde der Tag kommen, an dem er Hamza erklären müsse, dass er nicht mehr das Schalke-Trikot tragen kann, so Muslic – „aber dann wird er schon größer sein.“

Bis dahin will Muslic, der im letzten Sommer einen Scherbenhaufen übernommen hatte, seine Erfolgsgeschichte mit den Königsblauen weiter schreiben. „Ich weiß schon, dass Schalke beinahe in die 3. Liga abgestiegen wäre, dass die Skepsis meiner Person gegenüber sehr groß war.“