Leichte Entwarnung bei Jamal Musiala: Der Fußball-Nationalspieler des FC Bayern hat im Spiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor dem Ende einen kleinen Schwächeanfall erlitten. Nach SID-Informationen klagte Musiala über Schwindel, Kreislaufprobleme und Temperatur. Beim Spiel herrschten Temperaturen von deutlich über 30 Grad.
Nach Schreckmoment: Leichte Entwarnung bei Musiala
Der Münchner sackt mit Kreislaufproblemen kurz vor Spielende zusammen.
Jamal Musiala
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Musiala war nach seinem Tor zum Endstand ohne gegnerische Einwirkung zusammengesackt. Sofort eilten die Betreuer auf den Platz, seine Kollegen leisteten erste Hilfe. Nach minutenlanger Behandlung konnte der 23-Jährige wieder aufstehen. Er musste aber ausgewechselt werden und verließ unter dem Applaus der Fans den Platz.
In der ersten Halbzeit verletzte sich schon Konrad Laimer, auch Min-Jae Kim verließ angeschlagen den Platz.