Nach Schreckmoment: Leichte Entwarnung bei Musiala

SID 15.08.2026 • 18:07 Uhr Der Münchner sackt mit Kreislaufproblemen kurz vor Spielende zusammen.

Leichte Entwarnung bei Jamal Musiala: Der Fußball-Nationalspieler des FC Bayern hat im Spiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor dem Ende einen kleinen Schwächeanfall erlitten. Nach SID-Informationen klagte Musiala über Schwindel, Kreislaufprobleme und Temperatur. Beim Spiel herrschten Temperaturen von deutlich über 30 Grad.

Musiala war nach seinem Tor zum Endstand ohne gegnerische Einwirkung zusammengesackt. Sofort eilten die Betreuer auf den Platz, seine Kollegen leisteten erste Hilfe. Nach minutenlanger Behandlung konnte der 23-Jährige wieder aufstehen. Er musste aber ausgewechselt werden und verließ unter dem Applaus der Fans den Platz.