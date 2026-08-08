Schlechte Nachricht für RB Leipzig!

Maximilian Huber 08.08.2026 • 14:04 Uhr RB Leipzig muss erneut einen Ausfall von Assan Ouédraogo verkraften. Der deutsche Nationalspieler fehlt den Sachsen mehrere Wochen.

Hoffnungsträger Assan Ouédraogo hat erneut einen Verletzungsrückschlag erlitten. Wie RB Leipzig am Samstag bekanntgab, hat sich der junge Mittelfeldspieler im Zuge des Sommer-Trainingslagers im Training eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen.

Ouédraogo wird nach Angaben der Sachsen wenige Wochen ausfallen. Die Verletzung wird konservativ behandelt werden.

RB Leipzig: Ouédraogo nicht zum ersten Mal im Pech

Es ist nicht die erste Verletzung, die den 20-Jährigen in seiner noch jungen Karriere ereilt. In der vergangenen Saison 2025/26 hatte das DFB-Juwel schon mehrere Monate aufgrund einer Knieverletzung verpasst. Schon zu Schalker Zeiten war Ouédraogo immer wieder verletzt ausgefallen.