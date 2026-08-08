Hoffnungsträger Assan Ouédraogo hat erneut einen Verletzungsrückschlag erlitten. Wie RB Leipzig am Samstag bekanntgab, hat sich der junge Mittelfeldspieler im Zuge des Sommer-Trainingslagers im Training eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen.
Schlechte Nachricht für RB Leipzig!
RB Leipzig muss erneut einen Ausfall von Assan Ouédraogo verkraften. Der deutsche Nationalspieler fehlt den Sachsen mehrere Wochen.
Ouédraogo wird nach Angaben der Sachsen wenige Wochen ausfallen. Die Verletzung wird konservativ behandelt werden.
RB Leipzig: Ouédraogo nicht zum ersten Mal im Pech
Es ist nicht die erste Verletzung, die den 20-Jährigen in seiner noch jungen Karriere ereilt. In der vergangenen Saison 2025/26 hatte das DFB-Juwel schon mehrere Monate aufgrund einer Knieverletzung verpasst. Schon zu Schalker Zeiten war Ouédraogo immer wieder verletzt ausgefallen.
Der 20-Jährige war im Sommer nach dem Ausfall von Lennart Karl in den deutschen WM-Kader nachnominiert worden, bestritt aber kein Spiel. In Leipzig wurde nach dem Abgang von Xaver Schlager im Mittelfeld ein Platz in der Startelf frei.