Nächster Rückschlag für Stuttgarts Sorgenkind Zagadou

Dan-Axel Zagadou von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart droht den Saisonstart zu verpassen. Der französische Innenverteidiger erlitt im letzten Testspiel gegen den FC Everton (3:1) am Samstag eine muskuläre Verletzung an der Oberschenkelrückseite und fällt für die „kommenden Wochen“ aus, wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte.
Rückschlag für Stuttgarts Sorgenkind
Dan-Axel Zagadou muss den nächsten Rückschlag verkraften. Der Saisonstart könnte für den Innenverteidiger zu früh kommen.
Zagadou steht dem VfB somit für den Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Hansa Rostock am 21. August (20.45 Uhr/ZDF und Sky) wohl nicht zur Verfügung.
Verletzungspech bei Zagadou hält an
Auch ein Einsatz im Eröffnungsspiel der Bundesliga eine Woche später bei Rekordmeister Bayern München ist fraglich.
Zagadou hat seit Jahren mit Verletzungspech zu kämpfen. In der vergangenen Saison hatte den 27-Jährigen eine Muskelverletzung lange außer Gefecht gesetzt.