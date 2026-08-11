Nächster Rückschlag für Stuttgarts Sorgenkind Zagadou

SID 11.08.2026 • 10:23 Uhr Dan-Axel Zagadou muss den nächsten Rückschlag verkraften. Der Saisonstart könnte für den Innenverteidiger zu früh kommen.

Dan-Axel Zagadou von Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart droht den Saisonstart zu verpassen. Der französische Innenverteidiger erlitt im letzten Testspiel gegen den FC Everton (3:1) am Samstag eine muskuläre Verletzung an der Oberschenkelrückseite und fällt für die „kommenden Wochen“ aus, wie der Champions-League-Teilnehmer mitteilte.

Zagadou steht dem VfB somit für den Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist Hansa Rostock am 21. August (20.45 Uhr/ZDF und Sky) wohl nicht zur Verfügung.

Verletzungspech bei Zagadou hält an

Auch ein Einsatz im Eröffnungsspiel der Bundesliga eine Woche später bei Rekordmeister Bayern München ist fraglich.