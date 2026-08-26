Neuer Deal fix: BVB sichert sich wohl Millionen

SPORT1 26.08.2026 • 14:13 Uhr Borussia Dortmund vermeldet die Verlängerung einer bestehenden Partnerschaft. Der Deal stärkt die Vermarktung des Klubs und betrifft auch die Frauenmannschaft der Schwarz-Gelben.

Borussia Dortmund hat die Zusammenarbeit mit Pluto TV verlängert. Wie der BVB mitteilte, bleibt der Streaminganbieter weiterhin Champion Partner des Bundesligisten.

Zur Höhe des Vertrags machten die Dortmunder keine Angaben. Unternehmen dieser Sponsorenkategorie investieren Branchenberichten zufolge jedoch schätzungsweise zwischen zwei und sechs Millionen Euro pro Jahr im Rahmen ihres Engagements.

Pluto TV wird auch künftig an verschiedenen Stellen rund um den Verein präsent sein, darunter im Signal Iduna Park sowie auf den digitalen Kanälen des BVB.

Pluto TV überträgt Spiele der BVB-Frauen

Zudem überträgt das Unternehmen ausgewählte Spiele der Dortmunder Frauenmannschaft, darunter Freundschafts-, Liga- und Pokalspiele. Das Logo des Partners bleibt außerdem auf Trainings- und Aufwärmshirts der BVB-Frauen zu sehen.

Der Verein und Pluto TV wollen ihre gemeinsame Content-Strategie weiter ausbauen. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem Format „Yellow Couch mit Patrick Owomoyela“, bei dem der frühere BVB-Profi Interviewgäste aus dem Umfeld der Schwarz-Gelben empfängt.

„Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Pluto TV“, sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. Gemeinsam wolle man relevante Inhalte produzieren und den Fans kostenfrei zugänglich machen.