SID 12.08.2026 • 05:52 Uhr Der FC Bayern könne jeden Gegner schlagen, betont der Kapitän und hofft, dass im dritten Jahr unter Trainer Kompany "aller guten Dinge drei" sind.

Manuel Neuer hält es „auf jeden Fall“ für möglich, dass der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany die Champions League gewinnt. „Wir haben immer die Möglichkeit gehabt, auch ins Finale zu kommen. Wir waren mit unserer Mannschaft immer nah dran gewesen“, sagte der Kapitän des deutschen Rekordmeisters in einem Interview mit Sky.

Im ersten Jahr unter Kompany waren die Münchner in der Königsklasse im Viertelfinale an Inter Mailand gescheitert, in der vergangenen Saison im Halbfinale am später erneut erfolgreichen Titelverteidiger Paris Saint-Germain. „Vielleicht sind aller guten Dinge einfach dieses Mal drei“, sagte Neuer, „und wir arbeiten daran.“

Neuer betonte, dass die Bayern „die Qualität haben und diese Mentalität und auch den taktischen Spirit, dass wir jeden Gegner schlagen können“. Es habe in den beiden vergangenen Jahren „nicht viel gefehlt, um weiterzukommen“.