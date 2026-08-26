Paderborn bindet wichtiges Talent

Mittelfeld-Talent Santiago Castaneda bleibt dem SC Paderborn erhalten. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat der 21-Jährige seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger vorzeitig verlängert.
Paderborn verlängert mit Talent
Zuletzt gab es lose Wechselgerüchte, doch der 21-Jährige bleibt beim Bundesliga-Aufsteiger.
Eine Vertragslaufzeit nannten die Ostwestfalen nicht. Zuletzt hatte es lose Wechselgerüchte um den US-Amerikaner gegeben, der 2024 vom MSV Duisburg nach Paderborn gewechselt war.
Castaneda habe sich zum „absoluten Leistungsträger entwickelt“ und habe einen „hohen Anteil“ am Aufstieg gehabt, sagte Geschäftsführer Sebastian Lange: „Trotz seines jungen Alters spielt er enorm abgeklärt, ist zweikampfstark und mannschaftsdienlich.“