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Paderborn bindet wichtiges Talent

Paderborn verlängert mit Talent

Zuletzt gab es lose Wechselgerüchte, doch der 21-Jährige bleibt beim Bundesliga-Aufsteiger.
Die Bundesliga-Aufsteiger gewinnen 4:2 (2:1) beim Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck, offenbarten aber in Hinblick auf den Ligastart beim FSV Mainz 05 auch Verbesserungspotenzial in der Defensive.
SID
Zuletzt gab es lose Wechselgerüchte, doch der 21-Jährige bleibt beim Bundesliga-Aufsteiger.

Mittelfeld-Talent Santiago Castaneda bleibt dem SC Paderborn erhalten. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, hat der 21-Jährige seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger vorzeitig verlängert.

Eine Vertragslaufzeit nannten die Ostwestfalen nicht. Zuletzt hatte es lose Wechselgerüchte um den US-Amerikaner gegeben, der 2024 vom MSV Duisburg nach Paderborn gewechselt war.

Castaneda habe sich zum „absoluten Leistungsträger entwickelt“ und habe einen „hohen Anteil“ am Aufstieg gehabt, sagte Geschäftsführer Sebastian Lange: „Trotz seines jungen Alters spielt er enorm abgeklärt, ist zweikampfstark und mannschaftsdienlich.“

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