Sohn von Handball-Weltmeister wechselt auf die Insel

SID 13.08.2026 • 17:21 Uhr Mika Baur, Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Baur, verlässt den SC Paderborn und wechselt auf die Insel.

Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verliert zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart einen Leistungsträger.

Mittelfeldspieler Mika Baur (22), der in der vergangenen Saison 33 von 34 Zweitligaspielen absolviert hatte, wechselt zum schottischen Meister Celtic Glasgow.

Paderborn wollte Mika Baur halten

„Wir hätten ihn eigentlich sehr gerne behalten“, sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange. „Als er seinen Wunsch geäußert hat, wollten wir ihm diesen auch angesichts von weniger als einem Jahr Restvertragslaufzeit nicht verbauen – unter der Bedingung, dass auch unser SCP davon profitiert.“