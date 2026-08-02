Per Leihe: Union holt Angreifer Latte Lath

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seinen Angriff um eine Option erweitert. Der ivorische Stürmer Emmanuel Latte Lath kommt leihweise vom Atlanta United FC, das gaben die Berliner am Sonntag bekannt. „Mit seinem Tempo, seiner Mentalität und seinem Torinstinkt passt er sehr gut zu dem Profil, das wir für unsere Offensive gesucht haben“, sagte Unions Geschäftsführer Horst Heldt.

Latte Lath (27) bringt internationale Erfahrung aus Italien, der Schweiz, England und den USA mit. Hinzu kommen vier Einsätze für die der Nationalmannschaft der Cote d’Ivoire. „Die Bundesliga ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Ich möchte die Chance nutzen, mich auf diesem Niveau zu beweisen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen“, sagte er.