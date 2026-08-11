Polanski von Wucht der Kritik "verwundert"

SID 11.08.2026 • 05:33 Uhr Eugen Polanski hatte mit der Fohlenelf eine schwere Debüt-Saison. Dennoch durfte er seinen Job behalten.

Eugen Polanski hat sich nach seiner ersten Saison als Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach von der Wucht der Negativität überrascht gezeigt. „Kritik gehört dazu, egal ob positiv oder negativ. Ich war schon verwundert, wie schnell das im Fußball alles geht, wie die Kritik zustande kommt und wer sie publiziert“, sagte der 40-Jährige im Interview mit der Rheinischen Post: „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass sie mich gar nicht mitgenommen hat.“

Er habe aber „gelernt, damit umzugehen und zu wissen, von wem ich Kritik annehmen kann. Ehrliche Kritik kommt aus dem innersten Kreis. Ich tue 24/7 alles dafür, dass wir erfolgreich sind“, führte Polanski aus.

Polanski: „Wir sind maximal ambitioniert“

Bei der nach langem Abstiegskampf auf Rang zwölf gelandeten Fohlenelf müsse auch die Erwartungshaltung überdacht werden. „Welche finanziellen Möglichkeiten gibt es? Welche Qualität an Spielern ist vorhanden? All das spielt bei der Bewertung von Ergebnissen und Trainern eine Rolle.“