Vieira-Poker: HSV-Coach Polzin lässt aufhorchen

SID 27.08.2026 • 14:50 Uhr Kommt Fabio Vieira doch zurück zum HSV? Coach Merlin Polzin lässt vor dem Bundesligastart aufhorchen.

Highlightspiel zum Auftakt: Merlin Polzin fiebert mit dem Hamburger SV auf eine spannende Herausforderung bei Borussia Dortmund zum Bundesligastart hin. „Wir sind direkt im Fokus. Wir müssen direkt da sein und abliefern“, sagte der Trainer zur Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): „Das macht auch was mit uns in der Vorbereitung. Dass du dich mit der nötigen Schärfe und Anspannung dann auch auf diese Sache einstellst.“

Sein personell durchaus signifikant verändertes Team will er im zweiten Jahr nach dem Aufstieg auf ein neues Level bringen. „Wir wollen den Standard erhöhen in allem, was wir machen“, sagte Polzin, die Bundesliga sei „Wettkampf pur“. Und vom erreichten Ziel Klassenerhalt aus der Vorsaison könne man nun nicht mehr zehren.

Vieira-Poker: „Das ist unsere Pflicht“

Sowohl im Defensivverbund als auch in der Offensivabteilung muss sich der HSV neu finden. Abwehrass Luka Vuskovic ist nicht mehr da, stattdessen soll Sebastiaan Bornauw nun wie beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal beim Drittligisten SC Verl für Stabilität sorgen. Im Angriff legten die Rothosen jüngst noch einmal mit der Verpflichtung von Terem Moffi von OGC Nizza nach, der 27-Jährige ist der siebte externe Zugang.

Mindestens einer soll noch folgen: Die Hanseaten hoffen weiter darauf, den in der vergangenen Saison ausgeliehenen Fabio Vieira vom FC Arsenal loseisen zu können. Sportdirektor Claus Costa war zu Beginn der Woche in London. „Wenn ihr das alle schreibt, dann wird das wohl stimmen“, kommentierte Polzin lächelnd. „Das ist ein riesiges Zeichen der Wertschätzung, die wir ihm entgegenbringen. Wie es ihm geht, weiß ich sowieso, weil wir im regelmäßigen Austausch sind.“