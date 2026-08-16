Reals Superstars vermiesen Schalker Jubiläum

Moritz Pleßmann 16.08.2026 • 18:21 Uhr Der FC Schalke verliert bei seiner Saison-Generalprobe gegen Real Madrid. Die Königlichen vermiesen ein Schalker Jubiläum.

Der FC Schalke 04 hat den Testspielkracher gegen Real Madrid mit 0:3 verloren. Zum Abschluss der Saisonvorbereitung trafen beide Mannschaften anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Schalker Arena aufeinander.

Superstar Kylian Mbappé, der erst Anfang der Woche ins Training eingestiegen war, sorgte nach sechs Minuten für einen Stimmungsdämpfer in der ausverkauften Arena mit 62.136 Fans. Der 27-Jährige fing einen Rückpass von Ron Schallenberg ab und traf zur Führung (6.). Dean Huijsen (20.) stellte nach einer Ecke die 2:0-Pausenführung für die Königlichen her. In den zweiten 45 Minuten besorgte Carlos Espi per Kopf den 3:0-Endstand.

Reals Startrainer José Mourinho, der im Sommer nach Madrid zurückgekehrt war, nutzte den Test zur großen Rotation. Der spielfreudige Mbappé kam nach 45 Minuten nicht mehr aufs Feld, stattdessen wurde der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger eingewechselt. Die vielen Wechsel taten der Dominanz der Gäste aber keinen Abbruch.

Emotionales Gedanken an Vereinsikone

Für den Bundesliga-Aufsteiger war es der letzte große Härtetest vor dem Pflichtspielstart am kommenden Wochenende im DFB-Pokal. Das Team von Trainer Miron Muslic, der bis zur 81. Minute auf Torjäger Edin Dzeko verzichtete, war besonders im ersten Durchgang unterlegen. Torhüter Loris Karius reagierte mehrfach glänzend. Gegen den frei stehenden Vinícius Júnior (33.) gelang ihm eine starke Fußabwehr.

Abseits des sportlichen Geschehens kam es Mitte des ersten Durchgangs zu einem emotionalen Moment. In der 25. Minute würdigte der Stadionsprecher die verstorbenen Vereinsikonen Rudi Assauer und Josef Schnusenberg, die Schalke in den vergangenen 25 Jahren nachhaltig geprägt hatten. Das Publikum applaudierte.

SPORT1 hat die Partie live begleitet. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

+++ Spielende +++

Und dann ist es vorbei! Real Madrid schlägt den FC Schalke am Ende souverän mit 3:0. Die zweite Hälfte konnte aufgrund zahlreicher Wechsel nicht mehr an das Niveau der ersten Hälfte herankommen. Trotz der Niederlage kann Schalke vor dem Saisonstart auf dieser Partie aufbauen. Ein schlechtes Spiel war es keinesfalls. Am Ende fehlte jedoch etwas die Durchschlagskraft.

+++ 90. Minute: Riesenfehlschuss von Real +++

Das muss eigentlich das 4:0 aus Sicht von Real sein! Alexis Ciria steht vor dem leeren Tor und haut den Ball drüber.

+++ 87. Minute: Mourinho wechselt komplett durch +++

Jetzt ist es passiert. Mourinho hat seine komplette Startelf ausgewechselt. Kurz vor Spielende gehen auch Viní Jr. und Huijsen. Auch Torhüter Lunin, der erst zur Pause gekommen war, geht schon wieder runter.

+++ 84. Minute: Becker kocht Viní Jr. ab +++

Nicht zum ersten Mal an diesem Nachmittag liefern sich Timo Becker und Viní Jr. ein hartes Duell. Der Schalker Kapitän geht nach einem Sprintduell mit dem Brasilianer rustikal in den Zweikampf und gewinnt den Ball.

+++ 80. Minute: Dzeko kommt +++

Unter großem Applaus wird Edin Dzeko eingewechselt und holt direkt eine Ecke raus. Diese bringt schlussendlich jedoch nichts ein. Darüber hinaus kommt Gomis in die Partie.

+++ 77. Minute: Kommt Schalke zum Ehrentreffer? +++

Gelingt Schalke hier noch ein Tor? Die Gastgeber bemühen sich weiterhin, doch häufig fehlt in der Offensive die Genauigkeit in den Aktionen. Mit Bachmann und Vozar kommt noch einmal frischer Wind in die Partie.

+++ 74. Minute: Der Kapitän geht +++

Bald steht keiner der aus der Real-Startelf mehr auf dem Platz. Gut 15 Minuten vor dem Ende nimmt Mourinho auch Valverde aus der Partie. Für ihn kommt Cestero. Lediglich Huijsen und Viní Jr. sind jetzt noch übrig.

+++ 69. Minute: Beste Chance für Schalke +++

Nach einer schönen Kombination über die linke Seite dringt El-Faouzi in den Strafraum ein und bringt den Ball in die Mitte. Sylla kommt dort im Gewusel des Strafraums nicht ganz an den Ball, der von Camavinga geklärt werden kann. Pech für die Schalker, das war die beste Chance des Spiels.

+++ 67. Minute: Aouchiche prüft Lunin +++

Mal wieder ein Abschluss der Schalker. Aouchiche zieht aus 25 Metern zentraler Position einfach mal ab. Sein Schuss ist jedoch zu zentral und stellt für Lunin keine Probleme dar.

+++ 61. Minute: Nächster Vierfachwechsel +++

Mourinho wechselt weiter munter durch. Kurz nach dem 3:0 tauscht der Portugiese erneut vierfach. Die drei Neuzugänge Diomande, Cucurella und Dumfries kommen genauso in die Partie wie Jude Bellingham. Auf Schalker Seite betreten Wöber und Tanaka das Feld. Kurucay und Schallenberg verlassen den Platz.

+++ 57. Minute: TOOOR für Real! +++

Der Joker trifft! Espi bekommt von der linken Seite eine butterweiche Flanke auf den zweiten Pfosten serviert und versenkt seinen Kopfball eiskalt im Tor von Karius. 0:3 aus Schalker Sicht.

+++ 55. Minute: El-Faouzi gegen alle +++

El-Faouzi wird auf der rechten Seite frei gespielt und hat ein bisschen Platz zum Kontern. Der Mittelfeldspieler wird auf seinem Weg nach vorne von gleich drei Real-Spielern gejagt und schließlich von Viní Jr. vom Ball getrennt. Der wird bei jeder Aktion gnadenlos ausgepfiffen.

+++ 52. Minute: Holpriger Start +++

Die zweiten 45 Minuten starten etwas holpriger. Zu Beginn gibt es viele Ungenauigkeiten und kaum klare Torchancen. Die vielen Wechsel haben dem Spiel, zumindest bis jetzt, noch nicht gut getan.

+++ 46. Minute: Mbappé ausgewechselt +++

José Mourinho hat zur Pause fleißig gewechselt. Neben Mbappé sind auch Konate, Arda Güler und Courtois nicht mehr auf dem Feld. Dafür kamen Carlos Espi, Rüdiger, Camavinga und Lunin in die Partie. Auch Schalke hat gewechselt: Ayhan ersetzt Katic.

+++ 46. Minute: Es geht weiter +++

Storks pfeift die zweite Hälfte an.

+++ Halbzeit +++

Und dann ist Pause. Pünktlich pfeift Storks die ersten 45 Minuten ab. Durch einen frühen Patzer von Schallenberg, den Mbappé eiskalt ausnutzte, und einen Kopfballtreffer von Huijsen steht es zur Pause 0:2. Trotzdem gibt es Applaus von den Rängen. Ein schlechter Auftritt war das auf keinen Fall.

+++ 43. Minute: Aouchiche probiert es +++

Kurz vor der Pause noch einmal ein Versuch der Königsblauen. Aouchiche kommt aus rund 18 Metern halblinker Position zum Abschluss. Sein Schlenzer geht jedoch rechts am Kasten von Courtois vorbei.

+++ 40. Minute: Gelb für Mbappé +++

Sören Storks zeigt die erste Verwarnung der Partie. Mbappé bekommt die Gelbe Karte, da er sich weigert zum Schiedsrichter zu gehen. Vorausgegangen war eine kleine Nickligkeit zwischen ihm und Katic.

+++ 36. Minute: Becker verhindert 0:3 +++

Schon wieder eine Riesenchance für Real! Und wieder rettet ein Schalker überragend. Mbappé hat über links viel Platz und bringt den Ball in die Mitte. Dort steht Viní Jr. bereit, sein Schuss geht an Karius vorbei in Richtung Tor. Doch Kapitän Becker kommt noch heran und verhindert das 0:3 kurz vor der Linie.

+++ 33. Minute: Karius rettet stark +++

Starke Rettungstat von Karius! Der Schalker Keeper verhindert mit einer Hand den Doppelpack von Huijsen. Der Torschütze zum 2:0 kommt nach einer Flanke von Mbappé gefährlich zum Kopfball. Karius kriegt die Pranken rechtzeitig hoch und verhindert den nächsten Gegentreffer.

+++ 29. Minute: Mbappé knapp im Abseits +++

Beinahe wäre Mbappé alleine auf Karius zugelaufen und hätte die große Chance auf den Doppelpack gehabt. Doch der Superstar stand beim Pass im Abseits und wird zurückgepfiffen.

+++ 25. Minute: Schalke um Antwort bemüht +++

Wie schlagen die Königsblauen zurück? Nach dem frühen Gegentreffer stabilisierte sich die Defensive eigentlich. Beim Gegentor jedoch fehlte der Zugriff im Strafraum. Die Fans feiern immer noch jeden gewonnenen Zweikampf frenetisch. Nach vorne ist Schalke um eine Antwort bemüht, es fehlt jedoch an Durchschlagskraft.

+++ 20. Minute: TOOOR für Real! +++

Real Madrid legt nach! Arda Güler bringt von links eine Ecke. Huijsen setzt sich in der Mitte klar gegen Sylla durch und wuchtet den Ball in die linke untere Ecke. Karius ist zwar noch leicht dran, kann den Einschlag zum 0:2 aber nicht mehr verhindern. Bitter für die Schalker.

+++ 15. Minute: Adamu per Kopf +++

Schalke wird nun besser. Nach einer schönen Kombination am Strafraumrand kommt Vitalie Becker von links zur Flanke. Der Ball findet Adamu im Sechzehner, der diesen auch aufs Tor bringen kann. Hinter seinem Kopfball ist jedoch zu wenig Wucht und Präzision, sodass er keine Probleme für Courtois darstellt.

+++ 12. Minute: Wieder Mbappé +++

Mbappé mit der nächsten Chance! Bernado Silva schickt den Franzosen mit einem langen Ball stark auf die Reise. Aus rund 18 Metern verzieht Mbappé allerdings links vorbei.

+++ 9. Minute: Erster Schalker Ansatz +++

Schalke taucht erstmals vor dem Tor der Königlichen auf. Aouchiche tritt aus guter Position einen Freistoß. Dieser wird jedoch nicht gefährlich und landet rechts neben dem Kasten von Courtois.

+++ 6. Minute: TOOOR für Real! +++

Riesen-Bock von Schallenberg! Der Sechser spielt unter Druck rund 20 Meter vor dem eigenen Tor einen zu kurz geratenen Rückpass in Richtung Karius. Mbappé hat den Braten gerochen und spritzt dazwischen. Der Franzose bleibt vor dem Schalker Kasten eiskalt und bringt die Gäste früh in Führung.

+++ 4. Minute: Schalke griffig +++

Real hat wie zu erwarten viel Ballbesitz. Die Schalker agieren gut dagegen und sind sehr griffig in den Zweikämpfen. Ein erster Vorstoß nach Balleroberung der Königsblauen über die linke Seite versandet jedoch. Es gibt Abstoß für Real.

+++ 1. Minute: Anpfiff! +++

Und dann geht es los! Storks pfeift die Partie an, Schalke stößt an. Die Stimmung ist gut, eine erste Balleroberung wird direkt gefeiert. „Schalke 04“ hallt es im Wechselgesang durch die Arena.

+++ Mannschaften kommen auf den Rasen +++

Die beiden Teams laufen ein. Geleitet wird das Spiel von Bundesligaschiedsrichter Sören Storks, der gleich die Partie anpfeifen wird. Kapitän bei den Schalkern ist heute in Abwesenheit von Keran Karaman übrigens Timo Becker. Federico Valverde trägt bei Real die Binde.

+++ Steigerlied zur Einstimmung +++

In der Veltins-Arena wird traditionell das Steigerlied gespielt. Die Fans der Königsblauen in der vollgepackten Arena sind heiß auf das Duell mit den Königlichen. In wenigen Minuten geht es hier los.

+++ Real setzt gegen Schalke auf Starpower +++

Real Madrid beginnt auf Schalke mit einer Menge Starpower! Kylian Mbappé, Vinícius Jr., Bernardo Silva und Arda Güler zählen zum Aufgebot der Königlichen, das Cheftrainer José Mourinho in der Startelf aufbietet. Ex-Dortmunder Jude Bellingham sitzt zunächst auf der Bank, genauso wie Antonio Rüdiger. Auch 125-Millionen-Mann Yan Diomande muss zunächst zuschauen.

Wer keine Karte für die ausverkaufte Veltins-Arena ergattern konnte, muss nicht auf die Übertragung verzichten: Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Real Madrid wird exklusiv im Livestream auf DAZN übertragen.

DAZN zeigt die Partie im Rahmen seiner kostenlosen Testspielserie, für die lediglich ein kostenloser DAZN-Account benötigt wird – ein kostenpflichtiges Abonnement ist für dieses Spiel nicht erforderlich. Los geht die Übertragung bereits um 16:15 Uhr, 45 Minuten vor dem Anpfiff.

FC Schalke vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

FC Schalke 04: Karius – T. Becker, Kurucay, Katic, V. Becker – Schallenberg, El-Faouzi – Ljubicic, Aouchiche – Sylla, Adamu

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Carreras – Valverde, Bernardo Silva – Brahim Díaz, Arda Güler, Vinícius Jr. – Mbappé

Generalprobe für Schalke und Real Madrid

Bereits am 24. August gastieren die Königsblauen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC, ehe eine Woche später der Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg folgt.

Auch für Real Madrid hat die Partie große Bedeutung: Das Testspiel gegen Schalke 04 bildet den letzten Härtetest vor dem Ligaauftakt der Madrilenen. Für Star-Trainer José Mourinho, der erst im Juni 2026 als neuer Coach der Madrilenen zurück an die Seitenlinie des spanischen Rekordmeisters gewechselt ist, ist es eines seiner ersten Spiele im Amt.