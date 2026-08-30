Reitz und sein Nicht-Jubel gegen Gladbach: "Gehört sich so"

SID 30.08.2026 • 06:08 Uhr In seinem ersten Ligaspiel für RB Leipzig trifft der 24-Jährige gegen seinen Ex-Verein. Danach gewährt er Einblick in sein Seelenleben.

Den Torjubel gegen seinen Ex-Verein sparte sich Rocco Reitz. „Das gehört sich so, wenn man gegen seinen alten Arbeitgeber spielt, für mich dann auch gegen meinen Heimatverein. Da habe ich so viele Jahre verbracht, viele Freunde gewonnen. Da ist immer noch sehr viel Respekt von meiner Seite“, sagte der Profi von RB Leipzig der ARD-Sportschau nach dem 3:0 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach.

Gleich am ersten Bundesliga-Spieltag, im ersten Liga-Einsatz für seinen neuen Klub, traf Reitz auf seine alte Liebe – und machte in der 66. Minute nach Vorlage von RB-Rückkehrer Christopher Nkunku den Treffer zum 3:0-Endstand.

Frech schob er den Ball durch die Beine von Gladbachs Torwart Moritz Nicolas: „Der Ball von Christopher war top. Genau so muss er kommen, damit ich direkt abschließen kann.“

Reitz von Startelf-Einsatz überrascht

Den Wirbel um seine Person, es gab Pfiffe und teilweise auch beleidigende Sprechchöre der Gladbach-Fans, steckte der 24-Jährige derweil gut weg. „Ich habe da ein sehr dickes Fell. Jeder hat ein Recht auf seine Meinung, ich kann es sowieso nicht ändern. Ich versuche, das so gut es geht zu ignorieren, und ich glaube, das hat gut funktioniert“, sagte er bei DAZN.

Reitz ist seit seiner Geburt Borussia-Mitglied, im Sommer hatte er den Klub nach 17 Jahren verlassen. Für 20 Millionen Euro holte ihn RB nach Leipzig. Dass es nun bei seinem ersten Ligaspiel direkt für die Startelf reichte, überraschte Reitz selbst.