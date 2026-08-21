Ricken: Durch Klopp "dreht sich gerade alles"

SID 21.08.2026 • 10:50 Uhr Ricken sieht im deutschen Fußball eine Stimmungswende. Er will Klopp bestmöglich unterstützen.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken von Borussia Dortmund sieht in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft jetzt schon eine Stimmungswende. „Es ist bemerkenswert: So schlecht und unzufrieden wir nach der WM waren und mit dem, was dort passiert ist – durch die Ankunft von Jürgen Klopp dreht sich gerade alles“, sagte Ricken im RTL/Sky-Interview vor dem Supercup gegen Bayern München am Samstag (20.30 Uhr).

„Alle sind total positiv, und es herrscht eine Aufbruchstimmung. Ich glaube auch, dass es wirklich gut wird“, sagte Ricken über den neuen Bundestrainer, der einst den BVB zu großen Erfolgen geführt hatte.

Klopp? Ricken erklärt BVB-Anspruch

Klopp wird beim Supercup erstmals im neuen Amt in die Öffentlichkeit gehen. „Mit seiner Erfahrung, seiner Autorität und auch den Emotionen, die er wieder ein Stück weit in den deutschen Fußball bringt, ist das wirklich eine sehr gute Entscheidung“, sagte Ricken.