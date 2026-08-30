Schalke-Manager verkündet Deal im Doppelpass

Youri Mulder, Direktor Profifußball bei Schalke 04, hat die Vertragsverlängerung von Adil Aouchiche live im FIROCKX DOPPELPASS bekannt gegeben.
S04-Manager verkündet Deal im Dopa
Youri Mulder, Direktor Profifußball bei Schalke 04, bestätigt im FIROCKX DOPPELPASS überraschend die Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers.
„Wir haben jetzt 2026, ja? Vier Jahre. 2030. Der hat die Kreativität und war sehr wichtig in der vergangenen Halbserie. Ist verlängert“, sagte Mulder am Sonntagmittag.
Aouchiche war im vergangenen Februar vom AFC Sunderland ablösefrei zu Schalke gewechselt. Der 24 Jahre alte Franzose spielte eine starke Zweitliga-Rückrunde, erzielte drei Tore und lieferte fünf Vorlagen. Damit trug der offensive Mittelfeldspieler maßgeblich zum Aufstieg bei.
Sein vorheriger Vertrag wäre im Sommer 2027 ausgelaufen.
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