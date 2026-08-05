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Pikant: Schalke-Doku kommt im Dortmunder Kino

Schalke-Doku im Dortmunder Kino

Ab dem 27. August wird die Doku im Kino zu sehen sein - sogar in Dortmund.
Edin Dzeko hängt noch ein weiteres Jahr auf Schalke dran. Trotz seiner 40 Jahre hat er immer noch Lust auf Fußball.
SID
Ab dem 27. August wird die Doku im Kino zu sehen sein - sogar in Dortmund.

Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga – und die emotionale Reise der Aufstiegssaison demnächst auf der Kinoleinwand zu bestaunen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird ab dem 27. August eine exklusive Kinoversion der Sky-Dokumentation „Mythos Schalke – Ein Leben lang“ in sämtlichen Großstädten ausgestrahlt – sogar beim unbeliebten Nachbarn in Dortmund.

Die knapp 90-minütige Fassung mache „die Emotionen, Höhepunkte und Gänsehautmomente der Aufstiegssaison dort erlebbar, wo sie gemeinsam am stärksten wirken: im Saal, mit anderen Schalkerinnen und Schalkern, Popcorn, Nachos und Kaltgetränken“, schrieb S04 in seiner Mitteilung. Die Premiere findet am 26. August in Gelsenkirchen statt, anschließend wird die Doku unter anderem auch in Berlin, Hamburg oder Köln gezeigt.

Schalke-Doku kommt in deutsche Kinos

Mit exklusiven Einblicken erzählt die Doku die jüngste Entwicklung des Traditionsklubs – „vom Sorgenkind der 2. Bundesliga zum umjubelten Meister“, hieß es in der Ankündigung. Der zweite Teil wird über die anstehende Bundesliga-Saison hinweg produziert und soll im Sommer 2027 ausgestrahlt werden.

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