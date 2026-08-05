Pikant: Schalke-Doku kommt im Dortmunder Kino

SID 05.08.2026 • 12:12 Uhr Ab dem 27. August wird die Doku im Kino zu sehen sein - sogar in Dortmund.

Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga – und die emotionale Reise der Aufstiegssaison demnächst auf der Kinoleinwand zu bestaunen. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, wird ab dem 27. August eine exklusive Kinoversion der Sky-Dokumentation „Mythos Schalke – Ein Leben lang“ in sämtlichen Großstädten ausgestrahlt – sogar beim unbeliebten Nachbarn in Dortmund.

Die knapp 90-minütige Fassung mache „die Emotionen, Höhepunkte und Gänsehautmomente der Aufstiegssaison dort erlebbar, wo sie gemeinsam am stärksten wirken: im Saal, mit anderen Schalkerinnen und Schalkern, Popcorn, Nachos und Kaltgetränken“, schrieb S04 in seiner Mitteilung. Die Premiere findet am 26. August in Gelsenkirchen statt, anschließend wird die Doku unter anderem auch in Berlin, Hamburg oder Köln gezeigt.

Schalke-Doku kommt in deutsche Kinos