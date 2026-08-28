Bittere Gewissheit für Schalke-Kapitän vor Bundesliga-Start

SID 28.08.2026 • 14:35 Uhr Nach drei Jahren Zweitklassigkeit kehrt Schalke 04 am Sonntag auf die Bundesliga-Bühne zurück. Doch der Kapitän fehlt.

Aufsteiger Schalke 04 muss zum Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga weiter auf Kapitän Kenan Karaman verzichten. Der 32-Jährige sei nach seiner Hüftverletzung „nicht rechtzeitig fit geworden, er hat noch keine einzige Einheit mit der Mannschaft gehabt und wird nicht zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Miron Muslic vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg.

Dennoch sei die Vorfreude auf das erste Bundesliga-Spiel nach drei Jahren Zweitklassigkeit und 1191 Tagen riesig. „Da gehören wir hin“, sagte Muslic, der sich „privilegiert und geehrt“ fühlt, „Schalke auch als Bundesliga-Trainer vertreten zu dürfen.“ Für diese „XXL-Herausforderung“ müsse sein Team von Beginn an „ein anderes Level fahren. Technisch, taktisch, mental.“

Karaman fehlt Schalke