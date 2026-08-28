Bittere Gewissheit für Schalke-Kapitän vor Bundesliga-Start

Aufsteiger Schalke 04 muss zum Auftakt in die neue Saison der Fußball-Bundesliga weiter auf Kapitän Kenan Karaman verzichten. Der 32-Jährige sei nach seiner Hüftverletzung „nicht rechtzeitig fit geworden, er hat noch keine einzige Einheit mit der Mannschaft gehabt und wird nicht zur Verfügung stehen“, sagte Trainer Miron Muslic vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg.
Bittere Gewissheit für Schalke-Kapitän
Dennoch sei die Vorfreude auf das erste Bundesliga-Spiel nach drei Jahren Zweitklassigkeit und 1191 Tagen riesig. „Da gehören wir hin“, sagte Muslic, der sich „privilegiert und geehrt“ fühlt, „Schalke auch als Bundesliga-Trainer vertreten zu dürfen.“ Für diese „XXL-Herausforderung“ müsse sein Team von Beginn an „ein anderes Level fahren. Technisch, taktisch, mental.“
Karaman fehlt Schalke
Das Ziel? „Sich nachhaltig in der Bundesliga etablieren“, sagte Muslic, der mit seinem aktuellen Kader „sehr glücklich“ ist. Neuzugang Robin Gosens und Stürmerstar Edin Dzeko haben durch die Verlängerung im DFB-Pokal (5:2 beim Halleschen FC) „einen weiteren Schritt“ gemacht. Ob das Duo eine Option für die Startelf ist, ließ Muslic offen: „Sie stehen zur Verfügung.“
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