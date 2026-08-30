Klopp im Stadion: Schalker Dämpfer bei Bundesliga-Comeback

SID 30.08.2026 • 19:21 Uhr Schalke 04 verliert bei der Rückkehr in die Bundesliga unter den Augen von Jürgen Klopp. Jetzt warten die Bayern.

Schalke 04 hat bei seinem mit Spannung erwarteten Bundesliga-Comeback nach 1191 Tagen gleich einmal den ersten Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic verlor beim FC Augsburg mit 0:3 (0:1). Es droht nun ein Fehlstart für den Aufsteiger: Am zweiten Spieltag am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) wartet der übermächtige Doublesieger FC Bayern.

Unter den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp brachte Michael Gregoritsch den FCA in Führung (18.) und machte seinem Coach Manuel Baum zum 47. Geburtstag ein schönes Geschenk. Der starke Anton Kade (79.) und Rodrigo Ribeiro (90.+2) sorgten für den Endstand. Für Augsburg war es seit dem Aufstieg 2011 der erste Auftakt-Heimsieg im zehnten Versuch. Schalke spielte allerdings ab der 62. Minute in Unterzahl: Ron Schallenberg sah nach einer Notbremse Rot.

Schalke startete zunächst ohne Altstar Edin Dzeko und Robin Gosens in sein erstes Bundesligaspiel seit über drei Jahren (2:4 gegen Leipzig) – dafür aber mit jeder Menge Euphorie. Zuletzt waren zum „Schalke-Tach“ über 100.000 Fans gekommen, auch beim FCA wurden die Knappen von rund 5000 Anhängern lautstark unterstützt.

„Ich glaube, wir haben alles reingeschmissen, machen zwei dumme Fehler im Aufbau und verlieren dadurch so die Kontrolle und schenken eigentlich so die Tore her. Der FCA hat heute gezeigt, warum sie so lange schon in der Bundesliga sind und dass wir noch die Neulinge sind. Ich fand in der ersten Halbzeit war es ausgeglichen, da hatten wir auch unsere Chancen. Wir können auch die Tore machen. So ist das nun mal in der Bundesliga. Ich glaube, jetzt weiß jeder, worauf wir uns einlassen dürfen in den nächsten Wochen und deswegen weiß jetzt jeder Bescheid“, sagte S04-Kapitän Timo Becker nach Abpfiff in der Mixed-Zone.

Muslic schlug in eine ähnliche Kerbe. „Ich glaube, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten unsere Gelegenheiten, ich glaube drei sehr, sehr große. Aber das ist auch ein Learning für uns. Wir müssen uns für diesen Aufwand belohnen, weil Augsburg macht dann auch aus der Chance, das Tor und das ist der große Unterschied“, erklärte er am DAZN-Mikrofon.

Klopp erneut in der Bundesliga im Stadion

Aufmerksamer Beobachter war auch Klopp, der nach dem Ligaauftakt zwischen dem FC Bayern und Stuttgart (5:1) seinen zweiten vielbeachteten Auftritt an diesem Wochenende hatte. „Es ist schön, dass der Bundestrainer da ist“, sagte Baum und witzelte: Klopp brauche „einen richtig dicken Zettel, was deutsche Spieler angeht“.

Und Klopp sah einen turbulenten Auftakt. Zunächst verpasste Robin Fellhauer eine Hereingabe von Kade nur knapp (2.). Auf der anderen Seite rettete Chrislain Matsima gegen Moussa Sylla für seinen schon geschlagenen Keeper Finn Dahmen auf der Linie (6.).

Es entwickelte sich ein munteres Spiel mit einem frechen Neuling, der den FCA immer wieder beschäftigte. Doch Augsburg schlug eiskalt zu. Kade bereitete mit dem Außenrist sehenswert vor, Gregoritsch musste nur noch den Fuß hinhalten. Nach gut einer halben Stunde stand erneut U21-Nationalspieler Kade im Mittelpunkt, er scheiterte aber am glänzend reagierenden Loris Karius.