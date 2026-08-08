Schalker Schreckmoment bei Klatsche

SPORT1 08.08.2026 • 18:57 Uhr Schalke 04 kassiert einen Rückschlag zur Saisoneröffnung. Beim Aufsteiger und seinen Fans ist die Vorfreude auf die Bundesliga-Rückkehr dennoch riesig.

Der FC Schalke 04 hat bei seiner Saisoneröffnung eine Klatsche gegen Atalanta Bergamo kassiert. Die Königsblauen verloren in der heimischen Veltins-Arena mit 0:3 (0:2) gegen den Vertreter aus der italienischen Serie A.

Zudem kam es in der ersten Halbzeit zu einem Schockmoment: Kapitän Kenan Karaman blieb nach rund 18 Minuten nach einem unglücklichen Zweikampf am Boden liegen und musste behandelt werden.

Schalke 04: Schreckmoment bei Karaman

Doch die Schalker Fans konnten aufatmen. Der Torjäger konnte nach kurzer Pause weitermachen. Im vergangenen Jahr hatte Karaman aufgrund einer Knieverletzung einen großen Teil der Vorbereitung verpasst.

Spielerisch gelang Schalke trotz vieler Bemühungen wenig. Gianluca Scamacca (30.), Lazar Samardzic (39.) und Nikola Krstovic (87.) sorgten mit ihren Toren auf Seiten Bergamos für klare Verhältnisse.

Riesen-Fanandrang zur Saisoneröffnung

Neuzugang Robin Gosens war gegen seinen Ex-Verein angeschlagen nicht dabei, schrieb aber fleißig Autogramme. „Ich sauge das alles auf und freue mich einfach über die Sympathien, die mir entgegengebracht werden. Ich hoffe, dass ich das alles mit der Zeit zurückzahlen kann“, sagte Gosens auf eine SID-Frage.

Das Testspiel fand im Rahmen des „Schalke-Tach“ statt, einer aufwendigen Saisoneröffnung. Los ging es am Vormittag, nach Vereinsangaben waren mehr als 100.000 Fans zum Berger Feld gepilgert. „Es geht wieder los! Wir haben die Arena vermisst, wir haben euch vermisst. Und nochmals: Gemeinsam schaffen wir alles. Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben“, sagte Trainer Miron Muslic auf einer Bühne.

Am kommenden Wochenende folgt die Generalprobe gegen Real Madrid, Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Veltins-Arena. Eine Woche später startet die Pflichtspielsaison mit der Partie beim Halleschen FC (24. August) in der ersten Runde des DFB-Pokals. Die Bundesliga-Saison beginnt für den Aufsteiger sechs Tage später beim FC Augsburg.