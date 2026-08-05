Schmerzhafter Grund: Darum fehlt der Bayern-Boss in Asien

Justin Schroll 05.08.2026 • 16:42 Uhr Für den FC Bayern steht in den kommenden Tagen Teil zwei der Asien-Tour in Hongkong an. Entgegen der ursprünglichen Planung ist Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nicht vor Ort – aus einem triftigem Grund.

Der FC Bayern muss beim zweiten Teil seiner Audi Summer Tour in Hongkong auf Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verzichten. Wie die Bild berichtet, hat sich der 58-Jährige vor kurzem bei einem Sturz mehrere Rippen gebrochen.

Deshalb hätten die behandelnden Ärzte dem Bayern-CEO ausdrücklich davon abgeraten, den Langstreckenflug von München nach Hongkong anzutreten.

Während das Team am Mittwoch von Jeju (Südkorea) nach Hongkong flog, wo am Freitag ab 14 Uhr deutscher Zeit ein Testspiel gegen Aston Villa ansteht, bleibt Dreesen nun in München, um dort seinen Aufgaben nachzukommen und sich gleichwohl die Zeit für Genesung einzuräumen.