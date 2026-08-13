Sieb wechselt von Bayern nach LA

Stürmer Armindo Sieb verlässt Fußball-Rekordmeister Bayern München. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, schließt sich der 23-Jährige dem Los Angeles FC aus der Major League Soccer (MLS) an. Sieb war in den vergangenen beiden Saisons an den FSV Mainz 05 ausgeliehen gewesen. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er in 22 Ligaspielen zwei Tore.

Sieb war 2020 aus dem Nachwuchs der TSG Hoffenheim zu den Bayern gekommen, im selben Jahr gab er im DFB-Pokal sein Profidebüt. Von 2022 bis 2024 spielte er für die SpVgg Greuther Fürth. Danach machten die Bayern von einer Rückkaufoption Gebrauch und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus, ehe sie ihn nach Mainz verliehen.