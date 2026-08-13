"Sind immer hungrig": PSG bleibt auf der Erfolgswelle

SID 13.08.2026 • 05:29 Uhr Im ersten Spiel der neuen Saison holt der Champions-League-Sieger gleich den ersten Titel - es soll nicht der letzte bleiben.

Nur 74 Tage hatte es gedauert, dann stemmten die Titelsammler von Paris Saint-Germain schon wieder eine Silbertrophäe in die Höhe. Zweieinhalb Monate nach der erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League Ende Mai wiederholte Europas Supermacht auch den Triumph im Supercup. „Das ist einfach unglaublich. Wir haben es geschafft, dieser Pokal ist fantastisch“, sagte Siegtorschütze Désiré Doué (21) nach dem 2:1 (1:1) über Europa-League-Sieger Aston Villa.

Der 21-Jährige hatte am Mittwochabend in Salzburg in der 61. Minute zum Endstand getroffen. Zuvor hatte Aston Villas Youngster Brian Madjo (45.) die Pariser Führung durch Chwitscha Kwarazchelia (20.) egalisiert.

Die Gier nach Erfolgen ist bei PSG ungestillt. „Wir sind immer hungrig, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Wir haben Ambitionen. Wir sind eine junge Mannschaft“, sagte Doué. Ob sich PSG in der anstehenden Saison noch weiter steigern könne? „Natürlich“, entgegnete Doué fast schon verwundert über die Nachfrage: „Natürlich, wir können uns immer verbessern.“