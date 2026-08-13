"Sind immer hungrig": PSG bleibt auf der Erfolgswelle

Nur 74 Tage hatte es gedauert, dann stemmten die Titelsammler von Paris Saint-Germain schon wieder eine Silbertrophäe in die Höhe. Zweieinhalb Monate nach der erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League Ende Mai wiederholte Europas Supermacht auch den Triumph im Supercup. „Das ist einfach unglaublich. Wir haben es geschafft, dieser Pokal ist fantastisch“, sagte Siegtorschütze Désiré Doué (21) nach dem 2:1 (1:1) über Europa-League-Sieger Aston Villa.
PSG bleibt auf der Erfolgswelle
Der 21-Jährige hatte am Mittwochabend in Salzburg in der 61. Minute zum Endstand getroffen. Zuvor hatte Aston Villas Youngster Brian Madjo (45.) die Pariser Führung durch Chwitscha Kwarazchelia (20.) egalisiert.
Die Gier nach Erfolgen ist bei PSG ungestillt. „Wir sind immer hungrig, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Wir haben Ambitionen. Wir sind eine junge Mannschaft“, sagte Doué. Ob sich PSG in der anstehenden Saison noch weiter steigern könne? „Natürlich“, entgegnete Doué fast schon verwundert über die Nachfrage: „Natürlich, wir können uns immer verbessern.“
Den Plan nach fünf Titeln in der Vorsaison, der erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte, hatte Trainer Luis Enrique schon vor dem Spiel formuliert. PSG wolle „alles gewinnen“, sagte der Spanier. Nach Titel Nummer eins in der Spielzeit 2026/27 war er sichtlich zufrieden. „Es ist so schwer, zwei Wettbewerbe nacheinander zu gewinnen. Deshalb muss man das Beste daraus machen, ehrgeizig und professionell sein und versuchen, erneut zu gewinnen“, sagte er: „Das ist unser Ziel.“