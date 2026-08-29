Sirtaki zum Auftakt: Dortmund dominiert den HSV

SID 29.08.2026 • 20:23 Uhr Der BVB besiegt den Hamburger SV, muss am Ende aber unnötig zittern. Das griechische Duo begeistert, einer von beiden muss jedoch verletzt vom Feld.

Sirtaki-Party in Schwarz-Gelb – doch Bangen um Giannis Konstantelias: Borussia Dortmund hat sich angeführt von seiner furios aufspielenden griechischen Flügelzange zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in einen Rausch gespielt. Der Vizemeister von Trainer Niko Kovac dominierte den Hamburger SV beim 2:0 (2:0) über weite Strecken, musste nach 54 Minuten aber auch die verletzungsbedingte Auswechslung von Konstantelias verkraften.

Zuvor hatte der 23-Jährige vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Westfalenstadion das 2:0 erzielt (45.+1) und im Duo mit Konstantinos Karetsas, der die Führung von Serhou Guirassy (9.) auflegte, mit seinen Dribblings begeistert. Der eingewechselte Samuele Inacio sah noch die Rote Karte (77.).

Der BVB muss bereits am Dienstag (20.45 Uhr/Sky und RTL) wieder im DFB-Pokal ran. Gegner im Hamburger Volksparkstadion ist dann allerdings nicht der HSV, sondern Fünftligist HEBC.

Kovac, der nichts anderes als drei Punkte forderte, ließ die beiden Griechen eine Woche nach dem 1:2 im Supercup gegen den FC Bayern zum Liga-Auftakt erstmals zusammen von Beginn an von der Leine. Das Ziel: Der BVB sollte wieder Spaß machen. Verzichten musste Kovac auf Verteidiger Ramy Bensebaini (Rippenverletzung).

Auf der Gegenseite verhalf Merlin Polzin Teenager Louis Lemke, der mit seinem Treffer im DFB-Pokal (3:0 bei Drittligist SC Verl) zum jüngsten Pflichtspieltorschützen der HSV-Historie aufgestiegen war, zu seinem Startelf-Debüt in der Bundesliga. Nur Ex-BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko war mit 16 Jahren und 25 Tagen im Jahr 2020 noch jünger als Lemke (16 Jahre und 325 Tage).

Vor dem Anpfiff wurde dem im Juni verstorbenen Ehrenspielführer Wolfgang Paul gedacht, dann ging die Post ab. Allen voran Karetsas wirbelte die HSV-Defensive durcheinander, Guirassy vollendete einen blitzschnellen Doppelpass mit dem 18-Jährigen zur Führung. Karetsas selbst hatte gleich fünf gute Gelegenheiten, nach Zusammenspiel mit Konstantelias ließ er die beste davon freistehend aus zehn Metern liegen (33.). Konstantelias hatte bei seinem Treffer Glück: Bundesliga-Rückkehrer Sebastiaan Bornauw fälschte den Ball noch entscheidend und unhaltbar für Daniel Heuer Fernandes ab.

BVB-Torhüter Gregor Kobel erlebte auf der Gegenseite in seinem 200. Bundesliga-Spiel über weite Strecken einen beschäftigungslosen Abend. In der ersten Halbzeit musste er lediglich eine Flanke aus dem Halbfeld abfangen (41.), ansonsten hielt er sich mit Mobilisationsübungen 30 Meter vor seinem Tor warm. Der Kopfball von HSV-Neuzugang Patson Daka, den Maximilian Beier von der Linie kratzte, hätte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld nicht gezählt.

So standen zur Pause 14:0-Torschüsse und 65 Prozent gewonnene Zweikämpfe, die Fans tanzten ausgelassen zur Sirtaki-Musik. Kobel war nach dem Seitenwechsel nach dem Abschluss von Albert Grönbaek hellwach (50.), im Gegenzug hatten Karetsas und Konstantelias mit einer Doppelchance die Vorentscheidung auf dem Fuß.