Sorgen um BVB-Profi Carney Chukwuemeka

Maximilian Lotz 01.08.2026 • 13:00 Uhr Der erste BVB-Einsatz von Carney Chukwuemeka nach seinem WM-Urlaub endet frühzeitig.

Sorgenvolle Mienen beim BVB: Carney Chukwuemeka musste im Testspiel gegen den FC Tokio (JETZT im LIVETICKER) im Rahmen der Dortmunder Asien-Tour angeschlagen ausgewechselt werden.

Nach einem Vorstoß in der Anfangsphase setzte sich der österreichische Nationalspieler auf den Rasen und fasste sich ans rechte Knie (8.). Nach einer längeren Behandlungspause und Bewegungsübungen außerhalb des Rasens kehre Chukwuemeka zunächst zurück. Trainer Niko Kovac beriet sich derweil mit seinen Assistenten.

BVB-Profi Chukwuemeka verschwindet in den Katakomben

Als die Partie in der 23. Minute für eine Trinkpause unterbrochen wurde, ging es für Chukwuemeka nicht weiter. Der Mittelfeldspieler wurde ausgewechselt, leicht humpelnd verließ er den Rasen und verschwand in den Katakomben.

Takato Yamamoto kam unter großer Begeisterung der japanischen Fans für ihn ins Spiel.

Für Chukwuemeka war es der erste Einsatz nach seinem WM-Urlaub. Eine genaue Diagnose und Informationen, ob der 22-Jährige womöglich länger ausfällt, standen zunächst noch aus.