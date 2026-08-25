Spektakuläre Bundesliga-Rückkehr: Christopher Nkunku wechselt zu RB Leipzig

Christopher Mallmann 25.08.2026 • 19:54 Uhr Christopher Nkunku kehrt zu RB Leipzig zurück. Das sind die Details zum Deal mit der AC Mailand.

Jetzt ist es perfekt: Christopher Nkunku kehrt nach drei Jahren zu RB Leipzig zurück. Das gaben die Sachsen offiziell am Dienstagabend bekannt.

Nkunku steht seit Sommer 2025 bei der AC Mailand unter Vertrag. Bei RB bekommt er einen Leihvertrag bis Sommer 2027, inklusive Kaufoption für die Leipziger.

„Als sich die Möglichkeit des Wechsels zu RB Leipzig ergeben hat, wollte ich diese Chance unbedingt wahrnehmen. Ich freue mich riesig, wieder hier zu sein, bin top fit, möchte der Mannschaft direkt helfen und kann es kaum erwarten, wieder in der Red Bull Arena vor unseren Fans auf dem Platz zu stehen“, sagte Nkunku in einem offiziellen Statement.

Nkunku? „Er kennt die Stadt“

Der Franzose hatte bereits von 2019 bis 2023 bei Leipzig gespielt. Dort schoss er 70 Tore und gab 56 Vorlagen in 172 Pflichtspielen. Anschließend zog es ihn zum FC Chelsea – und von dort zu Milan (2025).

„Wir freuen uns sehr, dass Christo wieder bei uns ist. Er hat in Leipzig bereits gezeigt, welche außergewöhnliche Qualität er mitbringt und dass er Spiele entscheiden kann. Er kennt den Club, die Stadt und das Umfeld und wird uns mit seiner Flexibilität in der Offensive zusätzliche Möglichkeiten geben“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig.