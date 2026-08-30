Spieler des Tages: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

SID 30.08.2026 • 11:14 Uhr Ebnoutalib trifft bei Union Berlin gleich dreimal.

Younes Ebnoutalib weiß bereits, worauf es nach einem Dreierpack ankommt. „Ich habe direkt gefragt, ob ich den Ball mitnehmen darf“, sagte der 22-Jährige nach seinen drei Treffern beim 3:3 (2:1) bei Union Berlin. Der erste Hattrick der Karriere verdient schließlich ein Souvenir.

Besonders ist der Dreierpack auch deshalb, weil Ebnoutalib bei der Eintracht erstmals so richtig zeigen konnte, was in ihm steckt. Erst seit Januar steht der Angreifer bei den Hessen unter Vertrag. „Das war wichtig für ihn. Jetzt hat man gesehen, was er für eine Mentalität hat und dass er auch den Instinkt hat zu treffen. Das war für ihn ein super Bundesligastart“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Sportliche Höchstleistungen liegen bei Ebnoutalib gewissermaßen in der Familie. Sein Vater Faissal gewann bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney die Silbermedaille im Taekwondo für Deutschland. Nun sorgt auch sein Sohn für sportliche Schlagzeilen – und das ausgerechnet in Frankfurt. In der Millionenstadt aufgewachsen, schließt sich mit seinem Einsatz für die Eintracht ein Kreis.

Im Januar liehen die Hessen Ebnoutalib von der SV Elversberg aus. Dort hatte der Angreifer mit seinen Leistungen auch zum Aufstieg in die Bundesliga beigetragen. Nun gilt sein Fokus allein Frankfurt. Er konzentriere sich „auf die Eintracht. Auf meinen Klub, meinen Verein und versuche, das Beste für mich herauszuholen“, sagte Ebnoutalib.