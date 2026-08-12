FC Bayern: Nicht nur bei Max Eberl gibt es grünes Licht

SID 12.08.2026 • 07:06 Uhr Der Präsidialausschuss des FC Bayern hat sich wohl für eine weitere Zusammenarbeit mit Sportvorstand Max Eberl ausgesprochen.

Die Vertragsverlängerung von Sportvorstand Max Eberl bei Rekordmeister Bayern München befindet sich offenbar auf der Zielgeraden. Wie die Sport Bild berichtet, habe der Präsidialausschuss des Vereins grünes Licht gegeben. Nun muss der Aufsichtsrat die Personalie noch absegnen. Die entsprechende Sitzung dafür soll am 25. August stattfinden.

Kürzlich hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß die Chancen, dass Eberl über seinen bis 2027 laufenden Vertrag hinaus beim FC Bayern arbeiten darf, „auf 100“ Prozent beziffert.

Im Mai hatte Hoeneß die Chancen auf einen Eberl-Verbleib im Spiegel-Interview noch mit „60:40“ angegeben. Auch Vereinspräsident Herbert Hainer hatte sich vor Kurzem positiv in der Angelegenheit geäußert.

FC Bayern: Auch Dreesen soll verlängern

Ferner habe sich der Präsidialausschuss auch für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit CEO Jan-Christian Dreesen ausgesprochen, dessen Vertrag ebenfalls bis 2027 läuft. Dies deckt sich mit SPORT1-Informationen. Sowohl bei Dreesen als auch bei Eberl ist die Laufzeit eines neuen Kontrakts noch offen.