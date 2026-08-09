Star-Neuzugang Karetsas trifft: Dortmund schlägt Arsenal

SID 09.08.2026 • 17:00 Uhr Neben dem 18-jährigen Griechen ist in Samuele Inacio ein weiterer BVB-Youngster erfolgreich.

Der zweitteuerste Zugang der Vereinsgeschichte hat geliefert: Auch dank des Treffers von Konstantinos Karetsas (18) hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund das Testspiel beim englischen Meister FC Arsenal 3:2 (2:0) gewonnen.

Nach dem frühen Führungstreffer von Youngster Samuele Inacio (7.) erhöhte Karetsas in seinem ersten Pflichtspiel für den BVB im Londoner Emirates Stadium mit einem Schuss von der Strafraumgrenze (29.). In Außenverteidiger Joane Gadou (58.) traf ein weiteres Dortmunder Nachwuchstalent. Das Tor von Ethan Nwaneri und der von Viktor Gyökeres verwandelte Foulelfmeter (69.) brachten Spannung ins Spiel, doch der Sieg im Finale des Emirates Cup ging an Dortmund.