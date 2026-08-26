Paderborn verstärkt sich mit einem Rückkehrer

SID 26.08.2026 • 15:47 Uhr Der Aufsteiger verstärkt sich mit Stürmer Marvin Pieringer vom 1. FC Heidenheim. Der trug bereits vorher das Trikot der Paderborner.

Der SC Paderborn hat sich kurz vor dem Saisonstart in der Offensive verstärkt. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, kehrt Angreifer Marvin Pieringer zu den Ostwestfalen zurück. Dort hatte er bereits in der Saison 2022/23 als Leihspieler gespielt, nun kommt der 26-Jährige vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim. Eine Vertragslaufzeit nannte der SCP nicht.