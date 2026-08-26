Paderborn verstärkt sich mit einem Rückkehrer

Der SC Paderborn hat sich kurz vor dem Saisonstart in der Offensive verstärkt. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, kehrt Angreifer Marvin Pieringer zu den Ostwestfalen zurück. Dort hatte er bereits in der Saison 2022/23 als Leihspieler gespielt, nun kommt der 26-Jährige vom Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim. Eine Vertragslaufzeit nannte der SCP nicht.
Rückkehrer für den SC Paderborn
Der Aufsteiger verstärkt sich mit Stürmer Marvin Pieringer vom 1. FC Heidenheim. Der trug bereits vorher das Trikot der Paderborner.
Marvin Pieringer (oben) spielt künftig für Paderborn
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„Mit seiner Abschlussstärke, Flexibilität, körperlichen Präsenz und Erfahrung wird er uns weiterhelfen. Ein großer Vorteil ist auch, dass er bereits ein Jahr bei uns war, das Umfeld und unseren Sportclub gut kennt“, sagte Geschäftsführer Sebastian Lange. Neben Paderborn und Heidenheim spielte Pieringer bereits für Schalke 04.