Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss wohl mehrere Wochen auf Verteidiger Dominik Kohr verzichten. Wie die Rheinhessen am Montag bekannt gaben, hat sich der 32-Jährige beim Bundesliga-Auftakt gegen den SC Paderborn (0:0) die Syndesmose am rechten Knöchel verletzt. Kohr werde daher laut der Vereinsmitteilung „für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen“.
Syndesmoseverletzung: Mainz wohl wochenlang ohne Kohr
Der Verteidiger hatte sich am Samstag im Bundesligaspiel gegen Paderborn verletzt.
Kohr (m.) verletzte sich gegen Paderborn
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Wie lange genau der Routinier ausfällt, richte sich demnach nach dem Heilungsverlauf. Kohr hatte sich bei der Partie gegen Paderborn bei einem unglücklichen Zusammenstoß verletzt und musste daraufhin in der 79. Minute ausgewechselt werden.