Syndesmoseverletzung: Mainz wohl wochenlang ohne Kohr

SID 31.08.2026 • 20:37 Uhr Der Verteidiger hatte sich am Samstag im Bundesligaspiel gegen Paderborn verletzt.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss wohl mehrere Wochen auf Verteidiger Dominik Kohr verzichten. Wie die Rheinhessen am Montag bekannt gaben, hat sich der 32-Jährige beim Bundesliga-Auftakt gegen den SC Paderborn (0:0) die Syndesmose am rechten Knöchel verletzt. Kohr werde daher laut der Vereinsmitteilung „für längere Zeit nicht zur Verfügung stehen“.