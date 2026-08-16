Testspiel kostenlos: FC Schalke - Real Madrid liv im TV, Livestream und Ticker

Der FC Schalke 04 empfängt am Sonntag, 16. August 2026, um 17 Uhr Real Madrid zum Abschluss der Saisonvorbereitung in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Das Duell findet anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Schalker Arena statt.
Schalke – Real kostenlos im Stream
Für den Bundesliga-Aufsteiger ist das Duell mit den Königlichen der letzte große Härtetest vor dem Pflichtspielstart. Trainer Miron Muslic erhält damit noch einmal die Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und seine Startelf für die ersten Pflichtspiele einzuspielen.
So können Sie Schalke – Real live verfolgen:
- TV: –
- Livestream: DAZN (kostenlos)
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Wer keine Karte für die ausverkaufte Veltins-Arena ergattern konnte, muss nicht auf die Übertragung verzichten: Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Real Madrid wird exklusiv im Livestream auf DAZN übertragen.
DAZN zeigt die Partie im Rahmen seiner kostenlosen Testspielserie, für die lediglich ein kostenloser DAZN-Account benötigt wird – ein kostenpflichtiges Abonnement ist für dieses Spiel nicht erforderlich. Los geht die Übertragung bereits um 16:15 Uhr, 45 Minuten vor dem Anpfiff.
Generalprobe für Schalke und Real Madrid
Bereits am 24. August gastieren die Königsblauen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC, ehe eine Woche später der Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg folgt.
Auch für Real Madrid hat die Partie große Bedeutung: Das Testspiel gegen Schalke 04 bildet den letzten Härtetest vor dem Ligaauftakt der Madrilenen. Für Star-Trainer José Mourinho, der erst im Juni 2026 als neuer Coach der Madrilenen zurück an die Seitenlinie des spanischen Rekordmeisters gewechselt ist, ist es eines seiner ersten Spiele im Amt.