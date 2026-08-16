Testspiel kostenlos: FC Schalke - Real Madrid liv im TV, Livestream und Ticker

Philipp Heinemann 16.08.2026 • 14:00 Uhr Der FC Schalke trifft bei seiner Saison-Generalprobe auf einen Weltklub: Real Madrid kommt in den Ruhrpott.

Der FC Schalke 04 empfängt am Sonntag, 16. August 2026, um 17 Uhr Real Madrid zum Abschluss der Saisonvorbereitung in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Das Duell findet anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Schalker Arena statt.

Für den Bundesliga-Aufsteiger ist das Duell mit den Königlichen der letzte große Härtetest vor dem Pflichtspielstart. Trainer Miron Muslic erhält damit noch einmal die Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und seine Startelf für die ersten Pflichtspiele einzuspielen.

So können Sie Schalke – Real live verfolgen:

TV: –

Livestream: DAZN (kostenlos)

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wer keine Karte für die ausverkaufte Veltins-Arena ergattern konnte, muss nicht auf die Übertragung verzichten: Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Real Madrid wird exklusiv im Livestream auf DAZN übertragen.

DAZN zeigt die Partie im Rahmen seiner kostenlosen Testspielserie, für die lediglich ein kostenloser DAZN-Account benötigt wird – ein kostenpflichtiges Abonnement ist für dieses Spiel nicht erforderlich. Los geht die Übertragung bereits um 16:15 Uhr, 45 Minuten vor dem Anpfiff.

Generalprobe für Schalke und Real Madrid

Bereits am 24. August gastieren die Königsblauen in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Halleschen FC, ehe eine Woche später der Bundesliga-Auftakt beim FC Augsburg folgt.