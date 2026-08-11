Testspiel live: Borussia Mönchengladbach - Aston Villa live im Free-TV und Livestream

SPORT1 11.08.2026 • 10:45 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt Europa-League-Sieger Aston Villa. SPORT1 zeigt das Testspiel am Samstag live im Free-TV und Stream.

Kurz vor dem Start in die neue Saison misst sich Borussia Mönchengladbach mit einem der aktuell stärksten Klubs Europas: Aston Villa, der englische Traditionsverein, hatte sich im Mai den Titel in der Europa League gesichert.

SPORT1 überträgt den Gladbacher Härtetest am Samstag, 15. August 2026, ab 15.15 Uhr live im Free-TV und im Livestream. Der Anpfiff im ista-Borussia-Park erfolgt um 15.30 Uhr.

Borussia Mönchengladbach – Aston Villa live im Free-TV und Stream verfolgen:

Für Gladbach stellt das Kräftemessen mit Aston Villa, das jüngst gegen den FC Bayern getestet hatte, das neunte Testspiel dar. Namhaftester Gegner war bisher der Bundesliga-Konkurrent TSG Hoffenheim, der mit 4:1 besiegt wurde.

Das Aufeinandertreffen mit den „Villans“ ist für Gladbach auch die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart. Am 23. August geht es für Polanskis Team gegen Schott Mainz in der ersten Runde des DFB-Pokals los.