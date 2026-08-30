Eintracht Frankfurt verkündet nächsten Abgang

Eintracht Frankfurt bastelt weiter an seinem finalen Kader für die begonnene Saison in der Fußball-Bundesliga und hat mit Arthur Theate den nächsten Abgang vermeldet. Der Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis nach Italien zum FC Bologna.
Frankfurt verkündet nächsten Abgang
Der Serie-A-Klub, bei dem Theate bereits in der Saison 2021/22 spielte und der seit dieser Spielzeit vom deutschen Coach Domenico Tedesco trainiert wird, besitzt zudem eine Kaufoption.
„Wir bedanken uns bei Arthur für die vergangenen beiden Jahre und seinen Einsatz im Trikot von Eintracht Frankfurt“, wurde Sportdirektor Timmo Hardung zitiert: „Er hat sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt.“
Hütter setzt nicht auf Theate
Der belgische Nationalspieler war im Sommer 2024 von Stade Rennes zunächst leihweise zum Bundesligisten gewechselt, ein Jahr darauf zogen die Hessen die Kaufoption. Im Trikot der Eintracht gehörte Theate über lange Zeit zu den Stammkräften, vom neuen Trainer Adi Hütter war er aber zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach