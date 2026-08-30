Eintracht Frankfurt verkündet nächsten Abgang

SID 30.08.2026 • 12:00 Uhr Arthur Theate kehrt nach zwei Jahren am Main zunächst leihweise zu dem Klub zurück, für den er bereits 2021/22 spielte.

Eintracht Frankfurt bastelt weiter an seinem finalen Kader für die begonnene Saison in der Fußball-Bundesliga und hat mit Arthur Theate den nächsten Abgang vermeldet. Der Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis nach Italien zum FC Bologna.

Der Serie-A-Klub, bei dem Theate bereits in der Saison 2021/22 spielte und der seit dieser Spielzeit vom deutschen Coach Domenico Tedesco trainiert wird, besitzt zudem eine Kaufoption.

„Wir bedanken uns bei Arthur für die vergangenen beiden Jahre und seinen Einsatz im Trikot von Eintracht Frankfurt“, wurde Sportdirektor Timmo Hardung zitiert: „Er hat sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt.“

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