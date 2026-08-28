"Gekaufte Fanliebe": Sophia Thomalla stichelt gegen FC Bayern

SPORT1 28.08.2026 • 11:30 Uhr Mit der Rückkehr des FC Schalke 04 in die Bundesliga stehen in der neuen Saison nicht nur auf den Rängen einige brisante Duelle bevor. Sophia Thomalla, einst die Stieftochter Rudi Assauers, befeuert ein Duell schon im Voraus besonders.

Über 220.000 offizielle Mitglieder und damit der sechstgrößte Fußballverein der Welt, 16 ausverkaufte Heimspiele in der abgelaufenen Saison: Der FC Schalke 04 nennt eine der gewaltigsten Fanszenen der Welt sein Eigen. Mit darunter ist Sophia Thomalla. In der Sky-Dokumentation „Mythos Schalke – Ein Leben lang“ sprach die einstige Stieftochter von der verstorbenen Manager-Legende Rudi Assauer über ihre Verbundenheit zum Klub und nahm dabei direkt mal den großen FC Bayern aufs Korn.

„In Gelsenkirchen ist die Liebe unabhängig von Erfolg, bei Bayern München ist es gekaufte Fanliebe, sag ich immer“, erlaubte sich die 36-Jährige vor der Rückkehr ins Oberhaus einen Seitenhieb in Richtung des Rekordmeisters.

Aufgewachsen mit Stiefvater Rudi Assauer

„Fünfzehntausendfacher Deutscher Meister oder was weiß ich nicht was. Champions-League, Weltpokalsieger und dann sind Leute aus Buxtehude auf einmal FC-Bayern-München-Fans“, legte sie augenzwinkernd nach.

Das ist auch ein Fingerzeig auf ihr eigenes Privatleben. Liiert ist sie schließlich mit Tennis-Star Alexander Zverev, seines Zeichens Anhänger des FCB. „Das denke ich mir halt zu Hause dann auch mal, wenn der Herr (Zverev, Anm. d. Red.) dann jubelt, weil die Bayern am Wochenende irgendwie 5:0 gewonnen haben und die fünfunddreißigtausendste Deutsche Meisterschaft eingetütet haben. Wo ich mir dann denke: ‚Du bist gebürtiger Hamburger, was soll der Stuss?'“

Geboren ist die Moderatorin 1989 in Ost-Berlin. Initialzündung für ihre Liebe zu S04 war dann spätestens die Beziehung ihrer Mutter Simone Thomalla mit Schalkes Kult-Manager Rudi Assauer. Elf Jahre war sie zu Beginn der Partnerschaft alt, und die Familie zog 2000 zu Stiefvater Assauer nach Gelsenkirchen, inklusive frühkindlicher Fußballerziehung.

„Hier habe ich früher meine Kindheit begonnen, dass ich das so wahrgenommen habe. Die Fandenke hier und die Verbundenheit zum Verein, das hat sich nie geändert.“ Von 2019 bis 2021 war sie zudem mit Schalke-Keeper Loris Karius in einer Beziehung. Der war damals allerdings noch für Besiktas Istanbul und Union Berlin aktiv.