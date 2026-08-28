Nach 17 Jahren heißt es für ihn Abschied

SID 28.08.2026 • 18:14 Uhr Dennis Geiger verlässt die TSG nach 17 Jahren und trifft bei seinem neuen Verein einen früheren Hoffenheimer Co-Trainer.

17 Jahre im selben Verein, davon nur vier Monate leihweise in Schottland: Mittelfeldspieler Dennis Geiger verlässt den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Nach Vereinsangaben einigten sich der Klub und Geiger auf die Auflösung des bis 2027 datierten Vertrages. Der 28-Jährige heuert beim niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen an.

Der Wechsel „gibt Dennis die Möglichkeit, seine Karriere in einem interessanten Umfeld mit internationalem Wettbewerb fortzusetzen“, sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim: „Er hat sich zu jeder Zeit sehr professionell verhalten und kann beim letztjährigen Überraschungsteam der Eredivisie topfit starten.“

Das TSG-Eigengewächs durchlief nach seinen Anfängen bei der SV Alemannia Sattelbach alle Nachwuchsmannschaften der Baden-Württemberger und feierte 2017 sein Debüt in der Bundesliga. In der vergangenen Saison war er für vier Monate in die schottische Premiership an den FC Aberdeen ausgeliehen. Für Hoffenheim kommt Geiger auf 147 Bundesliga-Spiele, er erzielte sechs Tore.