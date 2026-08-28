Überraschung! Jamie Vardy zeigt die Bundesliga

Jamie Vardy, der ehemalige Stürmer von Leicester City und der englischen Nationalmannschaft, hat sich nach seiner Karriere auf ein neues Terrain begeben und zeigt nun Bundesliga-Spiele live.
Jamie Vardy zeigt die Bundesliga
Auf seinem YouTube-Kanal Jamie Vardy’s Having a Party, der im Juni startete, wird Vardy insgesamt sieben Freitagsspiele der Bundesliga zeigen, aber nur in Großbritannien und Irland. Los geht es gleich mit dem Auftakt-Kracher zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).
Vardy ist seit Sommer vereinslos
Der YouTube-Kanal von Vardy gehört Banijay Entertainment. Das Unternehmen hat mit der Bundesliga einen Einjahresvertrag unterzeichnet, weshalb der 39-Jährige nun in der Liste der Übertragungsrechteinhaber steht.
Vardy ist seit diesem Sommer vereinslos. Zuvor hatte er für eine Saison bei Serie-A-Absteiger US Cremonese gespielt. Davor erlebte er bei Leicester City 13 traumhafte Jahre. So gewann er 2016 sensationell die Premier League. In den letzten Jahren wurde der Klub bis in die 3. Liga durchgereicht.