Überraschung! Jamie Vardy zeigt die Bundesliga

Daniel Höhn 28.08.2026 • 11:31 Uhr Ex-Profi Jamie Vardy betritt nach seiner Karriere Neuland. Der frühere englische Stürmer ist nun Rechteinhaber der Bundesliga.

Jamie Vardy, der ehemalige Stürmer von Leicester City und der englischen Nationalmannschaft, hat sich nach seiner Karriere auf ein neues Terrain begeben und zeigt nun Bundesliga-Spiele live.

Auf seinem YouTube-Kanal Jamie Vardy’s Having a Party, der im Juni startete, wird Vardy insgesamt sieben Freitagsspiele der Bundesliga zeigen, aber nur in Großbritannien und Irland. Los geht es gleich mit dem Auftakt-Kracher zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Vardy ist seit Sommer vereinslos

Der YouTube-Kanal von Vardy gehört Banijay Entertainment. Das Unternehmen hat mit der Bundesliga einen Einjahresvertrag unterzeichnet, weshalb der 39-Jährige nun in der Liste der Übertragungsrechteinhaber steht.