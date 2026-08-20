Urteil zu Ticketzweitmarkt: Erfolg für die Bundesliga

SID 20.08.2026 • 11:45 Uhr Das OLG München stuft Geschäftspraktiken von Ticket-Zweitmarkthändlern als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ein.

Die Fußball-Bundesliga hat einen juristischen Erfolg im Kampf gegen unlautere Geschäftspraktiken auf dem sogenannten „nicht-autorisierten Ticketzweitmarkt“ erzielt. Nach einem langjährigen Rechtsstreit durch mehrere Instanzen wurde der Klage der Bundesliga gegen die Viagogo AG stattgegeben. Der 29. Zivilsenat des Oberlandesgerichtes (OLG) München stufte bei seinem nun bekannt gewordenen Urteil vom 30. Juli mehrere Geschäftspraktiken als irreführend und damit als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ein.

„Mit seinem Urteil stärkt das Gericht die Bemühungen von Klubs und Verbänden für einen fairen, transparenten Ticketmarkt und setzt ein klares Zeichen gegen undurchsichtige Angebote sowie überhöhte Preise“, ließ die Bundesliga wissen. Viagogo kann laut OLG gegen das Urteil „mit der Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof vorgehen, um die Zulassung einer Revision zu erreichen“.

Dem Unternehmen wurde unter anderem untersagt, Tickets anzubieten, bevor die Eintrittskarten von autorisierten Stellen angeboten werden. Zudem darf nicht mit Garantien für Tickets geworben werden, suggerierte Verknappung ist ebenfalls verboten.

Bundesliga leitete 2019 schon rechtliche Schritte ein

Der Ursprung der Klage liegt mehrere Jahre zurück. Im Vorfeld des Supercups 2019 warnte die Bundesliga vor dem Kauf von Tickets auf dem nicht-autorisierten Zweitmarkt, insbesondere auf der Plattform Viagogo. Dort wurden bereits Eintrittskarten für das Spiel angeboten, obwohl der offizielle Kartenverkauf zu diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen hatte. Nach Zustellung einer Abmahnung hatte die Bundesliga rechtliche Schritte eingeleitet.