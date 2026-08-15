Verkaufskandidat Joao Palhinha nicht im Kader des FC Bayern!

Philipp Heinemann 15.08.2026 • 14:54 Uhr Joao Palhinha gehört nicht zum Aufgebot des FC Bayern gegen RB Leipzig. Offenbar gibt es neue Anfragen für den Verkaufskandidaten der Münchner.

Joao Palhinha steht beim Testspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig im Rahmen des Telekom Cups nicht im Kader. Eine Erklärung für die Abwesenheit des Portugiesen lieferten die Münchner zunächst nicht. Das Fehlen von Josip Stanisic wurde derweil offiziell mit einer Erkrankung begründet.

Palhinha gehört neben Sacha Boey (im Kader) und Bryan Zaragoza (aktuell verletzt) zu den drei erklärten Verkaufskandidaten des Rekordmeisters.

Ein möglicher Wechsel des Mittelfeldspielers zu Aston Villa war zuletzt geplatzt, laut Sportvorstand Max Eberl sei eine Einigung mit dem englischen Erstligisten nicht möglich gewesen.

Newcastle soll bei Bayern wegen Palhinha angefragt haben

Ein anderer Klub aus der Premier League befindet sich aber offenbar noch im Rennen. So berichtet der Transferjournalist Fabrizio Romano kurz vor dem Testspiel gegen RB, dass Newcastle United die Bayern in den letzten 24 Stunden erneut kontaktiert habe.