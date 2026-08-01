Verletzungssorgen um Robin Gosens - Schalke bangt um Neuzugang

Julius Schamburg 01.08.2026 • 16:34 Uhr Robin Gosens wird in einem Testspiel in der ersten Minute hart gefoult. Schalkes Sommerneuzugang muss wenig später vom Feld.

Ist das bitter: Robin Gosens, Schalkes prominenter Sommertransfer, musste beim 5:0 (2:0) im Testspiel gegen Hessen Kassel verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Es waren noch keine 60 Sekunden gespielt, als Gosens hart an der Seitenlinie umgetreten wurde. Der 24-malige Nationalspieler blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen und hielt sich den linken Fuß.

Gosens begann zu humpeln, konnte die Partie aber zunächst fortsetzen.

Schalke 04: Sorgen um Gosens

In der 13. Minute setzte sich Gosens dann auf den Rasen, und das medizinische Personal kam auf den Platz, um den 32-Jährigen zu behandeln. Schnell war klar, dass er die Partie nicht fortsetzen kann.

Für Gosens kam Vitalie Becker in die Partie (15.). Immerhin konnte der ehemalige Unioner den Platz eigenständig verlassen.