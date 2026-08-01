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Verletzungssorgen um Schalker Neuzugang Gosens

Verletzungssorgen um Schalker Neuzugang Gosens

Bereits in Spielminute eins wurde Gosens gefoult, 20 Minuten später musste er dann den Platz verlassen.
Das DFB-Trikot trug Gosens zuletzt 2025
Das DFB-Trikot trug Gosens zuletzt 2025
© AFP/SID/ALEXANDRA BEIER
SID
Bereits in Spielminute eins wurde Gosens gefoult, 20 Minuten später musste er dann den Platz verlassen.

Eine Verletzung von Neuzugang Robin Gosens hat für einen Schreckmoment beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gesorgt. Der 24-malige Nationalspieler musste beim lockeren Testspielsieg seines neuen Vereins beim Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) nach einem Foul früh den Platz verlassen. Konkrete Informationen zur möglichen Verletzung gab der Klub zunächst nicht bekannt.

Bereits in der ersten Spielminute wurde Gosens hart gefoult, 20 Minuten später ging es für den Linksverteidiger dann nicht mehr weiter. Auch im Anschluss blieben die Schalker nicht im Glück, auch Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic musste in der zweiten Hälfte ausgewechselt werden.

Nach Informationen der Bild müssen sich beide Spieler in Gelsenkirchen nun einer MRT unterziehen. Bei Gosens wird der Oberschenkel gecheckt, Ljubicic soll sich am Knie verletzt haben.

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