Verstärkung für die Abwehr: Frankfurt verpflichtet Brassier

SID 31.08.2026 • 21:18 Uhr Eintracht Frankfurt verstärkt sich in der Defensive. Der Neuzugang kommt aus der Ligue 1 an den Main.

Kurz vor Ablauf der Deadline ist Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Verteidiger Lilian Brassier verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von Stade Rennes.

Wie die Hessen am Montag mitteilten, erhält der Franzose am Main einen Vertrag bis 2031. Der kicker berichtet von einer möglichen Ablösesumme von bis zu zehn Millionen Euro.

Krösche: „Er wird uns Qualität verleihen“

„Mit Lilian Brassier konnten wir einen physisch starken und schnellen Verteidiger verpflichten, der Zweikämpfe mit großer Intensität führt und gleichzeitig über eine hohe Dynamik verfügt“, wurde Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zitiert, „wir sind überzeugt, dass Lilian unserer Defensive zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird.“