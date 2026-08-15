Vor Supercup: Dortmund remis gegen Rom

SID 15.08.2026 • 19:26 Uhr Die Generalprobe des BVB für das Duell mit den Münchnern verläuft wechselhaft.

Trotz eines Fehlstarts hat der Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund einen Rückschlag vor dem Duell mit dem FC Bayern verhindert. Das Team von Trainer Niko Kovac kam gegen die AS Rom im letzten Test am Samstag vor dem Pflichtspielauftakt nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2 (2:2).

Julian Ryerson (12.) und Serhou Guirassy (28.) trafen für den BVB, der durch die Treffer von Paulo Dybala (4.) und Bryan Cristante (9.) früh hinten gelegen hatte. Torhüter Gregor Kobel und Ryerson standen erstmals seit der WM in der Startelf, neben den Langzeitverletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck fehlten Kovac dafür Waldemar Anton (Trainingssteuerung), Maximilian Beier (Knie) und Carney Chukwuemeka (muskuläre Probleme).

Am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Sat.1, Sky und MagentaTV) empfängt Dortmund den Double-Gewinner aus München zum Franz-Beckenbauer-Supercup. Eine Woche später erwartet der BVB zum Bundesliga-Auftakt den Hamburger SV.