Füllkrug mit Startelf-Garantie? „Das ist ansteckend“

SID 28.08.2026 • 14:14 Uhr Werders Trainer Daniel Thioune hofft auf die "unglaubliche Energie" des Bremer Rückkehrers.

Rückkehrer Niclas Füllkrug wird bei Werder Bremens Saisonauftakt am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim SC Freiburg wohl von Beginn an stürmen. „Es wäre keine Überraschung, wenn er zu den Startern gehört“, sagte Trainer Daniel Thioune bei einer Pressekonferenz am Freitag: „Wir brauchen eine unglaubliche Energie, und die hat er mitgebracht. Das ist sehr ansteckend, und das hilft uns sicherlich auch jetzt in Freiburg.“

Füllkrug hatte bereits im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim niedersächsischen Oberligisten Lüneburger SK Hansa in der Startelf gestanden – und direkt getroffen. Beim 3:0 am vergangenen Wochenende erzielte der Bremer Publikumsliebling, der an der Weser einst zum Nationalspieler und Bundesliga-Torschützenkönig avanciert war, vier Tage nach seinem Wechsel vom englischen Premier-League-Absteiger West Ham United per Foulelfmeter das zwischenzeitliche 2:0.

Füllkrug direkt der Hoffnungsträger

„Er ist in einem körperlich überraschend guten Zustand. Er versteckt sich hinter niemandem. Wir brauchen eine unglaubliche Energie“, sagte Thioune am Freitag mit Blick auf das Freiburg-Spiel. Der Sportclub hatte am Donnerstagabend den FC Motherwell im Europacup-Rückspiel mit 4:1 besiegt und sich dadurch für die Conference League qualifiziert.