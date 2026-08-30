Wagner nach Auftaktsieg: Köln-Kader „gut genug“

SID 30.08.2026 • 06:07 Uhr Der Trainer traut dem FC den Klassenerhalt in der Bundesliga zu - auch wegen dem "brandgefährlichen" Neuzugang und Matchwinner Thijs Dallinga.

Nach dem beherzten Comebacksieg des 1. FC Köln blickt Trainer René Wagner zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf in der Fußball-Bundesliga. „Unser Kader ist gut genug. Und unser Kader wird uns in der Liga halten“, sagte der 38-Jährige nach dem 3:2 (0:1) gegen Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim.

In der Vorsaison hatte Köln erst zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt rechnerisch perfekt gemacht. Am Samstag starteten die Rheinländer euphorisch in die neue Saison. Said El Mala (51.) und Neuzugang Thijs Dallinga (72./82.) konterten die jeweiligen Führungstreffer der Gäste durch Adam Daghim (26.) und Verteidiger Ozan Kabak (67.).

Gerade der Niederländer Dallinga feierte einen Einstand nach Maß. „Für mich ist das ein perfekter Start“, sagte der 26 Jahre alte Matchwinner: „Ich hatte Gänsehaut.“ Nach seiner Einwechslung in der 65. Minute schoss er Köln zum Sieg.

Erstaunt war Wagner darüber ganz und gar nicht. „Wenn der Thijs in der Box ist, wird es brandgefährlich, das hat er heute eindrucksvoll bewiesen“, sagte der FC-Trainer: „Als er reingekommen ist, hat man direkt gespürt, er ist aggressiv auch gegen den Ball und deswegen ist Thijs natürlich ein Mehrwert für unsere Mannschaft.“