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Was trauen Sie Schalke zu? Frage der Woche zum FIROCKX DOPPELPASS
Was trauen Sie Schalke zu?
Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga. Was trauen Sie den Knappen diese Saison zu? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum FIROCKX DOPPELPASS!
Raphael Weber
29.08.2026 • 22:07 Uhr
Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga. Was trauen Sie den Knappen diese Saison zu? Stimmen Sie hier ab bei der Frage der Woche zum FIROCKX DOPPELPASS!
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