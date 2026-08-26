Watzke: Das erwartet er von Borussia Dortmund

SID 26.08.2026 • 10:08 Uhr Der Ansatz sei, die Mannschaft zu verjüngen, betont Watzke. Dieser Prozess benötige jedoch auch Zeit.

Hans-Joachim Watzke blickt optimistisch auf die kommende Saison von Borussia Dortmund, erwartet angesichts der vielen neuen Spieler aber auch Rückschläge. Trainer Niko Kovac habe in der vergangenen Saison „in der Bundesliga wirklich das Optimale herausgeholt“, sagte der BVB-Präsident bei RTL/Sky: „Aber es war eben eine andere Mannschaft als die, die jetzt da ist. Da müssen wir ihnen aber auch ein bisschen mehr Geduld entgegenbringen. Das müssen wir auch in Dortmund wieder lernen.“

In der Sommerpause sei der Ansatz gewesen, „die Mannschaft deutlich zu verjüngen und ihr mehr spielerische Akzente zu geben“. Dies sei nach den ersten Eindrücken „gut geglückt“, sagte Watzke: „Wir geben natürlich auch ein bisschen Sicherheit auf, weil den Jungs, die wir jetzt geholt haben, vor allem eines fehlt: Erfahrung.“

Watzke: „Wollen die Leute wieder begeistern“

Die Griechen Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias wurden für viel Geld verpflichtet und sollen der Offensive Kreativität bringen. Auch der französische Verteidiger Joane Gadou und Mittelfeldspieler Joey Veerman sind neu. Weitere Transfers könnten folgen.