Watzke: Das erwartet er von Borussia Dortmund

Hans-Joachim Watzke blickt optimistisch auf die kommende Saison von Borussia Dortmund, erwartet angesichts der vielen neuen Spieler aber auch Rückschläge. Trainer Niko Kovac habe in der vergangenen Saison „in der Bundesliga wirklich das Optimale herausgeholt“, sagte der BVB-Präsident bei RTL/Sky: „Aber es war eben eine andere Mannschaft als die, die jetzt da ist. Da müssen wir ihnen aber auch ein bisschen mehr Geduld entgegenbringen. Das müssen wir auch in Dortmund wieder lernen.“
Das erwartet Watzke vom neuen BVB
In der Sommerpause sei der Ansatz gewesen, „die Mannschaft deutlich zu verjüngen und ihr mehr spielerische Akzente zu geben“. Dies sei nach den ersten Eindrücken „gut geglückt“, sagte Watzke: „Wir geben natürlich auch ein bisschen Sicherheit auf, weil den Jungs, die wir jetzt geholt haben, vor allem eines fehlt: Erfahrung.“
Watzke: „Wollen die Leute wieder begeistern“
Die Griechen Konstantinos Karetsas und Giannis Konstantelias wurden für viel Geld verpflichtet und sollen der Offensive Kreativität bringen. Auch der französische Verteidiger Joane Gadou und Mittelfeldspieler Joey Veerman sind neu. Weitere Transfers könnten folgen.
„Wir wollen die Leute wieder begeistern und vor allen Dingen wieder spektakulären Fußball spielen“, betonte Watzke. Generell sei die Erwartungshaltung in Dortmund zurückhaltend und ein Vergleich mit Bayern München kaum noch möglich. Mit den 73 Punkten, die der BVB in der Vorsaison geholt hatte, „wäre man früher Meister geworden“, so der 67-Jährige: „Heute geht das nicht mehr, weil der FC Bayern alles dominiert. Das können wir bei Borussia Dortmund aber auch nur bedingt ändern, weil sich der Erste und der Zweite Deutschlands ökonomisch so weit auseinanderentwickelt haben. Von daher müssen wir uns nichts vormachen: Bayern München ist der haushohe Favorit.“