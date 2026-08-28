Wehrle sieht VfB vor "maximaler Herausforderung"

SID 28.08.2026 • 05:32 Uhr Der VfB-Boss blickt dennoch zuversichtlich auf das Duell mit dem FC Bayern.

Pokalfinalist VfB Stuttgart rechnet sich im Kracherstart der 64. Bundesliga-Saison bei Double-Gewinner FC Bayern durchaus etwas aus. Das Duell (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) sei zwar „sportlich die maximale Herausforderung“, sagte Vorstandschef Alexander Wehrle dem Münchner Merkur/tz, der VfB aber habe „in den vergangenen Spielen gegen die Bayern gezeigt, dass wir nicht chancenlos sind“.

Allerdings gingen die Schwaben in allen vier Pflichtspielduellen der vergangenen Saison als Verlierer vom Platz (3:14 Tore), der letzte Sieg in München datiert vom 12. Mai 2018. „Solche Statistiken sind für mich wenig aussagekräftig. Es zählt immer nur das aktuelle Spiel“, sagte Wehrle.

Dass Trainer Ralf Kettemann vom Aufsteiger SC Paderborn seinen VfB als kommenden Meister sieht, nannte der Stuttgarter Boss „eine nette Wertschätzung“ und meinte: „Ich lade Ralf Kettemann gerne bei Gelegenheit zum Maultaschenessen ein. Aber unsere Messlatte ist sicher nicht die Meisterschaft.“